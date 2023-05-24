Повторяйте не менее трех раз в неделю: назван эффективный способ борьбы со стрессом

Исследователи настаивают, что этот способ принесет больше пользы, чем ванна с пеной или отдых с книгой.

Related video

Когда все идет не по плану и стресс буквально съедает, кто-то зажигает свечу и отправляется принимать ванну с пеной или погружается в захватывающий сюжет книги. Однако по мнению исследователей существует более эффективный способ справиться со стрессом — секс с партнером три раза в неделю сработает намного лучше, пишет Daily Mail.

По словам консультанта Трейси Сейнсбери, часто, когда люди перегружен работой, сталкиваются с бесконечными списками задач и чувствуют себя подавленными жизнью, их сексуальная жизнь существенно страдает. Однако исследователи считают, что вместо того, чтобы сокращать свою сексуальную жизнь, людям на самом деле следует уделять ей больше времени.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По словам исследователей, чтобы чувствовать себя более удовлетворенными, нам необходимо получать свою "суточную дозу" гормонов счастья, таких как серотонин, дофамин и "гормон объятий" окситоцин. При этом секс может доставить весь этот необходимый коктейль гормонов через близость, контакт кожа к коже, а также и через сам акт.

По словам Сейнсбери, известные всем дофамин, окситоцин, серотонин и эндорфины являются не только гормонами счастья, но также и нашими гормонами стойкости и устойчивости, когда мы испытываем стресс. Поэтому нам следует стимулировать их, чтобы чувствовать себя лучше. Исследовательница отмечает, что секс может помочь в нем, а потому следует сделать его частью "своей рутины".

Исследовательница отмечает, что речь необязательно идет о романтических занятиях любовью, даже быстрый секс вполне справиться с этими поставленными задачами. По сути, Сейнсбери предлагает, быть веселыми и игривыми, а также так сказать внести секс в свое еженедельное расписание.

Статистика свидетельствует о том, что большинство пар в действительности весьма пренебрегают этой частью жизни. Так, опрос показал, что средняя британская пара занимается сексом лишь раз в неделю. По сути, он стоит в списке после работы, общения, кулинарии, домашних дел и личной жизни.

Сейнсбери отмечает, что дело не только в самом акте, но и в контакте кожи с кожей, что также повышает уровень наших гормонов стойкости и счастья. Именно поэтому исследовательница настаивает, что людям необходимо сделать секс "частью рутины". Предполагается, что это поможет справиться со стрессом, а также наладить здоровую половую жизнь.

Ранее Фокус писал о том, что ученые нашли способ повысить женское либидо: достаточно сделать кое-что по дому.