Ученые нашли способ повысить женское либидо: достаточно сделать кое-что по дому

Исследователи доказали, что сексуальное желание женщин напрямую зависит от распределения домашней работы.

Не секрет, что в большинстве пар домашние обязанности в большинстве своем ложатся на плечи женщин. Эта статистика значительно ухудшилась с началом пандемии коронавируса — все больше женщин чувствовали себя опустошенными, истощенными и обиженными. Ученые выяснили, как такие изменения влияют на женскую сексуальность и желания, пишет Science Alert.

Ученые из Технологического университета Суинберна решили изучить, как умственная работа и домашние обязанности, и воспитание детей влияет на сексуальное желание женин. Участие в исследовании приняли 299 женщин от 18 до 39 лет. В ходе опросов и исследований, которые включали в себя вопросы о желаниях, отношениях, нагрузке на работе и дома. В результаты женщин поделили на три группы:

Группа "равной работы". В этой группе женщины считали себя равными партнерами по занятости.

В этой группе женщины считали себя равными партнерами по занятости. Группа "женской работы". Представительницы этой группы ощущали, что выполняют больше работы, чем партнер.

Представительницы этой группы ощущали, что выполняют больше работы, чем партнер. Группа "партнерская работа". Большую часть работы выполнял партнер.

После ученые исследовали, как отличия представительниц этих групп влияю на сексуальное желание. Увы, третья группа оказалась настолько мала, что результаты этой группы попросту не учитывались в исследовании. Представительницы первой группы, которые оценили свои отношения, как равные, оказались более удовлетворены своими отношениями и обладали более высоким желанием к партнеру. Исследуемые второй группы показали тенденцию к снижению либидо, а также оказались не вполне удовлетворены своими отношениями.

В то же время ученые заметили интересную статистику, несмотря на отличия в первой и второй группе и их разное желание в отношении партнеров, их сольное желание оставалось почти на одинаковом уровне. Отметим, что существует два типа желания: диадическое — испытываемое к партнеру, и одиночное желание — испытуемое к себе, как к сексуальному существу.

Все это говорит о том, что низкое либидо женщин — вовсе не внутренняя проблема, а та скорее приобретенная и вытекающая непосредственно из отношений.

Так, по мнению ученых, на сексуальное желание женщин воздействуют работа, воспитание детей и домашние обязанности, а также продолжительность отношений. Согласно исследованием, в длительных отношениях со временем женщины выполняют больше обязанностей, чем в начале. Что впоследствии влияет на сексуальную жизнь партнеров.

К слову, в исследованиях также приняли участие однополые пары. И хотя они имеют более равноправные отношения, ученые обнаружили такую же связь между равноправием и желание.

В результатах исследования ученые из Технологического университета Суинберна отмечают, что простое мытье посуды партнером или выполнение части домашних задач способно значительно повысить сексуальное желание женщин. Не поленитесь проверить!

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