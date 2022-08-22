Вчені знайшли спосіб підвищити жіноче лібідо: достатньо зробити щось по дому

Дослідники довели, що сексуальне бажання жінок залежить від розподілу домашньої роботи.

Не секрет, що в більшості пар домашні обов'язки здебільшого лягають на плечі жінок. Ця статистика значно погіршилася з початком пандемії коронавірусу — все більше жінок почували себе спустошеними, виснаженими та скривдженими. Вчені з'ясували, як такі зміни впливають на жіночу сексуальність та бажання, пише Science Alert.

Вчені з Технологічного університету Свінберна вирішили дослідити, як розумова робота і домашні обов'язки, й виховання дітей впливає на сексуальне бажання жінок. Участь у дослідженні взяли 299 жінок віком від 18 до 39 років. Під час опитувань і досліджень, які включали питання про бажання, стосунки, навантаження на роботі і вдома. У результати жінок поділили на три групи:

Група "рівної роботи". У цій групі жінки вважали себе рівними партнерами за зайнятістю.

У цій групі жінки вважали себе рівними партнерами за зайнятістю. Група "жіночої роботи". Представниці цієї групи відчували, що виконують більше роботи, аніж партнер.

Представниці цієї групи відчували, що виконують більше роботи, аніж партнер. Група "Партнерська робота". Більшу частину роботи виконував партнер.

Після цього вчені досліджували, як відмінності представниць цих груп впливаю на сексуальне бажання. На жаль, третя група виявилася настільки малою, що результати цієї групи просто не враховувалися у дослідженні. Представниці першої групи, які оцінили свої стосунки, як рівні, виявилися задоволенішими своїми стосунками і мали більше бажання до партнера. Досліджувані другої групи показали тенденцію до зниження лібідо, і навіть виявилися задоволені своїми відносинами.

Однак вчені помітили цікаву статистику, попри відмінності у першій та другій групі та їхнє різне бажання щодо партнерів, їхнє сольне бажання залишалося майже на однаковому рівні. Зазначимо, що існує два типи бажання: діадичне — до партнера, і одиночне бажання — до себе, як до сексуальної істоти.

Все це говорить про те, що низьке лібідо жінок — зовсім не внутрішня проблема, а та, ймовірніше, отримана і витікаюча безпосередньо зі стосунків.

Так, на думку вчених, на сексуальне бажання жінок впливають робота, виховання дітей та домашні обов'язки, а також тривалість стосунків. Згідно з дослідженням, у тривалих стосунках із часом жінки виконують більше обов'язків, ніж на початку. Що згодом впливає на сексуальне життя партнерів.

До речі, у дослідженнях також взяли участь одностатеві пари. І хоча вони мають рівноправні стосунки, вчені виявили такий самий зв'язок між рівноправністю та бажанням.

У результатах дослідження вчені з Технологічного університету Свінберна зазначають, що просте миття посуду партнером або виконання частини домашніх завдань здатне значно підвищити сексуальне бажання жінок. Не полінуйтеся перевірити!

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