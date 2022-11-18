Секс-працівниця розповіла про еротичні вечірки, які відвідує Гвінет Пелтроу й інші зірки

Ідеться про вечірки в закритому VIP-клубі SNCTM, який відвідують багато голлівудських зірок.

Related video

Жінки, які назвалися вигаданими іменами Гейлі Грейс і Джессіка, розповіли про секс-вечірки в закритому секс-клубі SNCTM у Каліфорнії, який відвідують багато знаменитостей. За чутками, серед завсідників — акторка Гвінет Пелтроу та ведучий Білл Мар. А членство коштує 50 тисяч доларів на рік. Про це пише NYpost.

Спочатку, як розповіли Гейлі Грейс і Джессіка, вони відвідували клуб як гості, проте згодом почали там працювати.

За їхніми словами, атмосфера в клубі, що розташований у розкішному тюдорівському маєтку, схожа на атмосферу фільму "З широко закритими очима", в якому головні ролі виконали Том Круз і Ніколь Кідман.

SNCTM проводить еротичні маскаради, приватні вечері, вечірки біля басейну та щоквартальні заняття з фетишів і еротики.

Гейлі Грейс і Джессіка відвідували заходи SNCTM як гості, перш ніж стати постійними виконавицями в клубі.

[ + – ] Гейлі Грейс почала працювати в клубі SNCTM після того, як відвідала пару вечірок Фото: Instagram snctmsociety

Членство в клубі коштує 50 тисяч доларів на рік, а VIP-заходи відвідують багато знаменитостей. Хто точно — невідомо, тому що списки членів клубу засекречені.

Гейлі Грейс зізналася, що їй подобається працювати в SNCTM, тому що це дозволяє їй "цілком втілювати в життя свої сексуальні фантазії", зокрема займатися сексом зі своїм партнером на очах у публіки.

[ + – ] Про вечірки в клубі SNCTM ходять легенди Фото: Instagram snctmsociety

Джессіка поділилася, що одного разу її, як кошеня, прикували до столу на очах натовпу, а також вона багато разів брала участь у БДСМ-сесіях і брала участь у груповому сексі.

Також вона зображала на сесіях незайману, кролика та фатальну жінку.

Допуск на вечірки в клуб надається виключно за рекомендацією, а претенденти оцінюються на основі їхньої репутації, рівня іміджу, статусу й того, чи зберігатимуть вони секрети.

Серед гостей — генеральні директори великих компаній, успішні бізнесмени, актори, професійні спортсмени та люди мистецтва.

Дрес-код суворий: чоловіки повинні носити смокінги та краватки-метелики на заходах, а жінки можуть обирати між елегантними вечірніми вбраннями та нижньою білизною.

[ + – ] У клубі SNCTM — суворий дрес-код Фото: Instagram snctmsociety

"Ми навмисно підбираємо гостей так, щоб змішувати різні типи. Однорідність нудна", — розповів представник SNCTM.

SNCTM славиться своєю обачністю: фотографувати й користуватися мобільними телефонами на заходах суворо заборонено.

Еротичні вистави, розроблені креативним директором Інкою Невалу, є центральним елементом кожного заходу, і саме тут вступають у справу Гейлі Грейс і Джессіка.

[ + – ] Про вечірки в клубі SNCTM ходять легенди Фото: Instagram snctmsociety

Гейлі Грейс працює штатною артисткою в Нью-Йорку та дає від чотирьох до восьми шоу на тиждень. Вона спеціалізується на вогняних, бурлескних і фетиш-виставах. І любить працювати еротичною виконавицею в SNCTM, тому що це дозволяє їй "повністю втілити свої сексуальні фантазії".

"На останньому заході я була моделлю для зв'язування, а скрипаль у цей момент виконував серенаду. Це було просто божественно", — розповідає вона.

"Часто я починаю вечір із танцювального виступу в стилі ембієнт, а пізніше влаштовую креативні сексуальні сцени на головній сцені з моїм партнером або партнерами. В увазі до деталей, яка є в кожній події, є щось таке, що змушує мене відчувати її як священний ритуал", — зізналася вона.

Джессіка, яка живе в Лос-Анджелесі, раніше працювала у сфері технологій і фінансів, перш ніж стала еротичною виконавицею.

"Мене тягнуло в цей світ, тому що це був набагато безпечніший простір, щоб бути собою та виражати себе без осуду", — розповіла вона.

"Мені здавалося, що я потрапила на знімальний майданчик. Енергія в кімнаті була наелектризованою, і я ніколи не бачила стільки гарних людей в одному місці", — згадала вона про свій перший досвід.

"Я була незайманою жертвою, кроликом, срібною орхідеєю, чорним лебедем, священним оленем і навіть фатальною жінкою, залежно від теми", — розповіла Джессіка.

Джессіка зазначила, що деякі жінки "схильні думати, що ці події огидні та принизливі", але сама вона вважає їх "такими, що надихають".

"Якщо все зроблено правильно, жінки контролюють усю владу в кімнаті й мають усю сексуальну свободу — те, чого нас не вчать у суспільстві", — сказала вона.

Засновник клубу Деймон Лоунер раніше заявляв, що "головна мета SNCTM — еротика людства", і він переконаний, що перебуває на шляху до просвітлення через сексуальне задоволення.