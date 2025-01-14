Автора "Американських богів" і "Пісочної людини" звинуватили у зґвалтуваннях 9 жінок

Ніл Ґейман спростовує всі звинувачення проти нього, стверджуючи, що всі контакти з жінками, у тому числі з елементами БДСМ, у нього були за обопільною згодою.

Related video

Через шість місяців після того, як письменник Ніл Ґейман був звинувачений у сексуальному насильстві кількома жінками, зокрема однією з Нової Зеландії, проти нього висунули нові звинувачення, повідомляє Vulture. 64-річний Ґейман – знаменитий англійський письменник-фантаст, автор таких творів, як "Пісочна людина", "Добрі знамення", "Американські боги" і "Кораліна", що були екранізовані.

Шестисерійний подкаст-серіал британського медіа-видання Tortoise під назвою "Майстер: звинувачення проти Ніла Ґеймана" влітку 2024 року вперше виклав п'ять звинувачень у сексуальному насильстві. Нове розслідування Vulture включає чотири звинувачення, які "мають спільні елементи з їхніми звинуваченнями". Видання переглядало тексти, записи в щоденниках, електронні листи з друзями та повідомлення поліції.

Наймолодшій імовірній жертві виповнилося 18 років, але більшості жінок було близько 20 років, коли сталися ймовірні напади. Тоді Ґейману було 40 років або більше, за одним винятком, коли постраждала стверджує, що письменник насильно поцілував її 1986 року, будучи 25-річним.

Деякі з жінок були прихильницями таланту письменника, а кілька працювали з ним під час ймовірних інцидентів. За словами однієї з позивачок, Скарлетт Павлович, вона почала працювати нянею у другої дружини Ґеймана, Аманди Палмер, у 2022 році, коли Ніл напав на неї у ванній на його території. Він зав'язав розмову, перш ніж напасти на неї і наказати називати його "господарем". Потім він не раз її "жорстоко ґвалтував" і називав її рабинею. Скарлетт каже, що в якісь моменти вона навіть "непритомніла від болю", а також що іноді свідком цих сцен був син її роботодавця.

Про все дівчина розповіла Аманді, шокувавши її. Та сказала чоловікові звернутися до психолога за консультацією, але той не пішов до нього.

Інша жінка на ім'я Кендалл згадала, що Гейман нібито ґвалтував її і цілував в автобусі для туру 2012 року. Третя ймовірна жертва на ім'я Кендра Стаут почала зустрічатися з Нілом у 2003 році. Вона стверджує, що він іноді бив її або піддавав грубому сексу. Одного разу Кендра відмовила йому в інтимі під приводом, що у неї болюча інфекція сечовивідних шляхів, але він проігнорував її слова.

Друзі колишньої дружини письменника, Аманди Палмер, розповіли журналістам, що у них були відкриті стосунки. Жінка під псевдонімом Рейчел почала стосунки з Палмер до того, як та познайомила її з Гейманом. Вона також скаржилася на фізичне насильство з боку Ніла.

Натомість представники обвинуваченого заявили, що всі контакти, зокрема з елементами БДСМ, були "за обопільною згодою".

З минулого літа деякі проєкти, пов'язані з Ґейманом, були припинені або скорочені. IndieWire повідомив у вересні 2024 року, що Disney призупинив екранізацію "Історії з кладовищем", а в жовтні стало відомо, що серіал Amazon Prime Video "Добрі знамення" закінчиться 90-хвилинним епізодом телефільму, а не повним третім сезоном.

Netflix поки не прокоментував майбутнє своєї телевізійної адаптації "Пісочної людини", заснованої на коміксі DC Comic, яка готуватиметься до третього сезону.

Раніше Фокус писав, що Сема Альтмана, "батька" OpenAI, звинуватила в сексуальному насильстві рідна сестра.