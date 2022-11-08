Відомий письменник Ніл Гейман розлучається після 11 років відкритого шлюбу

61-річний автор бестселерів "Зоряний пил" і "Американські боги" та його дружина Аманда Палмер не були моногамними у своєму шлюбі.

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61-річний письменник Ніл Гейман, автор коміксу "Пісочний чоловік" і романів "Американські боги", "Добрі передвісники" та багатьох інших, повідомив, що його відкритий шлюб зі співачкою Амандою Палмер розпався. Про це пише Daily Mail.

Палмер і Гейман прожили разом 11 років, причому вони перебували в полігамних стосунках, а їхній шлюб був відкритим.

Але цього тижня пара повідомила, що вони ухвалили "важке рішення" розлучитися.

[ + – ] Ніл Гейман із дружиною Амандою Палмер і сином Ешем

Вони додали, що "залишаться ва житті одне одного" як батьки, які виховують свого спільного сина, семирічного Еша. Про причини розлучення вони не повідомили.

Нагадаємо, Ніл Гейман і Аманда Палмер, учасниця дуету панк-кабаре The Dresden Dolls, познайомилися у 2009 році. Вони одружилися у 2011 році. Причому церемонія відбулася у вітальні письменників Айєлет Волдман і Майкла Шабона.

[ + – ] Ніл Гейман і Аманда Палмер на прем'єрі серіалу "Добрі передвісники" Фото: Getty Images

Аманда й Ніл одразу сказали, що вирішили не бути моногамними від початку їхніх стосунків. Але коли їхньому синові було чотири роки, вони ненадовго знову стали моногамними.

Аманда Палмер розповідала в інтерв'ю у 2019 році, що "думка про те, щоб дуріти лише з однією людиною до кінця віків, завжди лякала її лякала, як і Ніла".

"Існує безліч різновидів відкритих стосунків. Ми не зацікавлені в тривалих романах. Ми просто розпусні", — говорила Аманда.

Вона зізналася, що вони з письменником іноді "розбивали одне одному серця" неправильним вибором, але їхні стосунки це витримували.

Для Ніла Геймана відкритий шлюб із Амандою Палмер став другим. Раніше він був одружений із Мері Макграт, із якою в нього троє дітей.

Нагадаємо, роман Ніла Геймана "Американські боги" був екранізований. Також у 2022 році екранізували його комікс "Пісочний чоловік".