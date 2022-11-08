Известный писатель Нил Гейман разводится после 11 лет открытого брака

61-летний автор бестселлеров "Звездная пыль" и "Американские боги" и его жена Аманда Палмер не были моногамны в своем браке

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61-летний писатель Нил Гейман, автор комикса "Песочный человек" и романов "Американские боги", "Благие намерения" и многих других, сообщил, что его "открытый" брак с певицей Амандой Палмер распался. Об этом пишет Daily Mail.

Палмер и Гейман прожили вместе 11 лет, причем они состояли в полигамных отношениях, а их брак был открытым.

Но на этой неделе пара сообщила, что они приняли "трудное решение" развестись.

[ + – ] Нил Гейман с женой Амандой Палмер и сыном Эшем

Они добавили, что "останутся в жизни друг друга", как родители, воспитывающие своего общего сына, семилетнего Эша. О причинах развода они не сообщили.

Напомним, Нил Гейман и Аманда Палмер, участница дуэта панк-кабаре The Dresden Dolls, познакомились в 2009 году. Они поженились в 2011 году. Причем церемония прошла в гостиной писателей Айелет Уолдман и Майкла Шабона.

[ + – ] Нил Гейман и Аманда Палмер на премьере сериала "Благие намерения" Фото: Getty Images

Аманда и Нил сразу сказали, что решили не быть моногамными с самого начала их отношений. Но когда их сыну было четыре года, они ненадолго снова стали моногамными.

Аманда Палмер рассказывала в интервью в 2019 году, что "мысль о том, чтобы дурачиться только с одним человеком до скончания веков, всегда пугала ее пугала, как и Нила".

"Существует множество разновидностей открытых отношений. Мы не заинтересованы в продолжительных романах. Мы просто распутные", — говорила Аманда.

Она призналась, что они с писателем иногда "разбивали друг другу сердца" неправильным выбором, но их отношения это выдерживали.

Для Нила Геймана открытый брак с Амандой Палмер стал вторым. Ранее он был женат на Мэри Макграт, с которой у него трое детей.

Напомним, роман Нила Геймана "Американские боги" был экранизирован. Также в 2022 году был экранизирован его комикс "Песочный человек".