Netflix снимет сериал по мотивам "комикса для интеллектуалов" The Sandman

Писатель Нил Гейман анонсировал начало съемок сериала Netflix по его комиксу The Sandman ("Песочный человек"). Съемки должны были начаться в мае, но их отложили из-за коронавируса. Теперь проект стартует через три недели. "Кажется, наконец все воплощается в жизнь", – написал Гейман в Twitter.

Он также показал фото части первой страницы сценария, на которой видно название: "В пространстве между вселенными".

Возможно, в сериале снимутся актеры, озвучившие аудиокнигу The Sandman: Джеймс МакЭвой, Майкл Шин, Кэт Деннингс и Тэрон Эджертон.

"Песочный человек" – серия из 75-ти комиксов, созданная по сценарию Нила Геймана. Их производством с 1989 по 1996 год занималась компания Vertigo, принадлежащая издательству DC Comics.

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The Sandman был единственным комиксом, получившим премию World Fantasy Award, а также одним из нескольких комиксов вошедших в список бестселлеров New York Times. Являлся одним из пяти комиксов вошедших в список журнала Entertainment Weekly "100 лучших произведений с 1983 по 2008 год". Критики называли его "комикс для интеллектуалов".

В 2013 году президент DC Дайан Нельсон говорил, что Песочный человек будет обладать такой же разнообразной богатой вселенной, как Гарри Поттер.

У студии Warner Bros., материнской компании DC Comics, были серьезные планы по киноадаптации комикса. Но после долгой подготовительной работы проект был заморожен. В 2007 году Гейман сказал: "Лучше я не увижу никакого Песочного человека в кино, чем увижу его в плохом кино. Но мне кажется, что придет время для этого фильма. Нам просто нужен кто-то, кто будет так же одержим оригинальной историей, как Питер Джексон Властелином колец или Сэм Рейми Человеком-пауком".

В июле 2019 года к проекту подключился Netflix. Ожидается, что сериал появится в 2021 году.

Напомним, две украинские студии звука, Postmodern Postproduction и "Так Треба Продакшн", стали официальными партнерами стримингового сервиса Netflix и будут заниматься дублированием, транскрибированием и контролем качества продукции Netflix на украинском языке.