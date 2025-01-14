Автора "Американских богов" и "Песочного человека" обвинили в изнасилованиях 9 женщин

Нил Гейман опровергает все обвинения против него, утверждая, что все контакты с женщинами, в том числе с элементами БДСМ, у него были по обоюдному согласию.

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Спустя шесть месяцев после того, как писатель Нил Гейман был обвинен в сексуальном насилии несколькими женщинами, в том числе одной из Новой Зеландии, против него выдвинули новые обвинения, сообщает Vulture. 64-летний Гейман – знаменитый английский писатель-фантаст, автор таких произведений как "Песочный человек", "Благие знамения", "Американские боги" и "Коралина", которые были экранизированы.

Шестисерийный подкаст-сериал британского медиа-издания Tortoise под названием "Мастер: обвинения против Нила Геймана" летом 2024 года впервые изложил пять обвинений в сексуальном насилии. Новое расследование Vulture включает четыре обвинения, которые "имеют общие элементы с их обвинениями". Издание просматривало тексты, записи в дневниках, электронные письма с друзьями и сообщения полиции.

Самой молодой предполагаемой жертве исполнилось 18 лет, но большинству женщин было около 20 лет, когда произошли предполагаемые нападения. Тогда Гейману было 40 лет или больше, за одним исключением, когда пострадавшая утверждает, что писатель насильно поцеловал ее в 1986 году, будучи 25-летним.

Некоторые из женщин были поклонницами таланта писателя, а несколько работали с ним во время предполагаемых инцидентов. По словам одной из истиц, Скарлетт Павлович, она начала работать няней у второй жены Геймана, Аманды Палмер, в 2022 году, когда Нил напал на нее в ванной на его территории. Он завязал разговор, прежде чем напасть на нее и приказать называть его "хозяином". Затем он не раз ее "жестоко насиловал" и называл ее рабыней. Скарлетт говорит, что в какие-то моменты она даже "теряла сознание от боли", а также что иногда свидетелем этих сцен был сын ее работодателя.

Обо всем девушка рассказала Аманде, шокировав ее. Та сказала мужу обратиться к психологу за консультацией, но тот не пошел к нему.

Другая женщина по имени Кендалл вспомнила, что Гейман якобы насиловал ее и целовал в автобусе для тура в 2012 году. Третья предполагаемая жертва по имени Кендра Стаут начала встречаться с Нилом в 2003 году. Она утверждает, что он иногда избивал ее или подвергал грубому сексу. Однажды Кендра отказала ему в интиме под предлогом, что у нее болезненная инфекция мочевыводящих путей, но он проигнорировал ее слова.

Друзья бывшей жены писателя, Аманды Палмер, рассказали журналистам, что у них были открытые отношения. Женщина под псевдонимом Рэйчел начала отношения с Палмер до того, как та познакомила ее с Гейманом. Она также жаловалась на физическое насилие со стороны Нила.

В свою очередь представители обвиняемого заявили, что все контакты, в том числе с элементами БДСМ, были "по обоюдному согласию".

С прошлого лета некоторые проекты, связанные с Гейманом, были приостановлены или сокращены. IndieWire сообщил в сентябре 2024 года, что Disney приостановил экранизацию "Истории с кладбищем", а в октябре стало известно, что сериал Amazon Prime Video "Благие знамения" закончится 90-минутным эпизодом телефильма, а не полным третьим сезоном.

Netflix пока не прокомментировал будущее своей телевизионной адаптации "Песочного человека", основанной на комиксе DC Comic, которая будет готовиться к третьему сезону.

Ранее Фокус писал, что Сэма Альтмана, "отца" OpenAI, обвинила в сексуальном насилии родная сестра.