Сэма Альтмана, "отца" OpenAI, обвинила в сексуальном насилии родная сестра

Предприниматель в сфере технологий и его семья утверждают, что утверждения Энн Альтман о том, что насилие началось в детстве, "совершенно не соответствуют действительности".

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Сестра генерального директора OpenAI Сэма Альтмана подала иск, утверждая, что он регулярно подвергал ее сексуальному насилию на протяжении нескольких лет, начиная с того времени, когда они были детьми. Об этом пишет The Guardian.

В иске, поданном 6 января в окружной суд США в Восточном округе Миссури, утверждается, что насилие началось, когда Энн Альтман было три года, а Сэму Альтману — 12 лет. В иске утверждается, что последний случай насилия имел место, когда он был взрослым, а его сестра, известная как Энни, была еще ребенком.

Сэм Альтман сказал, что он оказывает своей сестре ежемесячную финансовую поддержку, оплачивает ее счета и аренду, а также предложил купить ей дом, но она "продолжает требовать от нас больше денег".

Пост Сэма Альтмана

Однако Энни Альтман утверждает, что ее брат "манипулировал" ею, а также совершал с ней действия сексуального характера в течение нескольких лет, включая "изнасилование, сексуальное насилие, домогательства, содомию и побои", согласно материалам дела, с которыми ознакомилась BBC.

Она заявила, что получила "серьезные телесные повреждения", испытала сильные эмоциональные страдания и депрессию. И ей пришлось оплатить множество медицинских счетов из-за необходимости медицинского и психиатрического лечения полученных травм.

Генеральный директор разработчика ChatGPT опубликовал на X совместное заявление, которое он подписал вместе со своей матерью Конни и младшими братьями Максом и Джеком, отрицая обвинения и называя их "совершенно ложными".

Сэм Альтман Фото: Getty

"Наша семья любит Энни и очень обеспокоена ее благополучием. Уход за членом семьи, который сталкивается с проблемами психического здоровья, невероятно труден", — говорится в заявлении.

В посте также сказано, что Энни сделала "очень обидные и совершенно ложные заявления о нашей семье, и особенно о Сэме. Эта ситуация причиняет огромную боль всем нам".

Ранее Энн Альтман выдвигала аналогичные обвинения против своего брата в социальных сетях.

Энни Альтман Фото: Скриншот

В иске в суд ее адвокаты заявили, что у нее возникли проблемы с психическим здоровьем в результате предполагаемого насилия. В иске запрашивается суд присяжных и возмещение ущерба в размере более 75 000 долларов (60 000 фунтов стерлингов), а также судебные издержки.

Семья Сэма Альтмана заявила, что Энни предлагалась ежемесячная финансовая поддержка и медицинская помощь, но она "отказывается от традиционного лечения".

Семья заявила, что ранее они решили не отвечать публично на обвинения, но решили сделать это после ее решения обратиться в суд.

39-летний Сэм Альтман — один из самых выдающихся лидеров в технологическом секторе и соучредитель компании OpenAI, которая наиболее известна благодаря ChatGPT — чат-боту на основе искусственного интеллекта (ИИ), запущенному в 2022 году. В 2024 году он женился на своем партнере Оливере Малерине.

Миллиардер ненадолго оставил пост генерального директора в ноябре 2023 года после того, как его выгнали из совета директоров , который обвинил его в "непоследовательной откровенности в своих коммуникациях". Почти все сотрудники пригрозили уйти в отставку, и он вернулся на пост на следующей неделе. Альтман был восстановлен в совете в марте прошлого года после внешнего расследования.

Напомним, Сэм Альтман, как и многие другие миллиардеры, уже обзавелся бункером на случай Третьей мировой войны.