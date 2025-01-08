Сема Альтмана, "батька" OpenAI, звинуватила в сексуальному насильстві рідна сестра

Підприємець у сфері технологій і його сім'я стверджують, що твердження Енн Альтман про те, що насильство почалося в дитинстві, "абсолютно не відповідають дійсності".

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Сестра генерального директора OpenAI Сема Альтмана подала позов, стверджуючи, що він регулярно піддавав її сексуальному насильству впродовж кількох років, починаючи відтоді, коли вони були дітьми. Про це пише The Guardian.

У позові, поданому 6 січня до окружного суду США в Східному окрузі Міссурі, стверджується, що насильство почалося, коли Енн Альтман було три роки, а Сему Альтману — 12 років. У позові стверджується, що останній випадок насильства мав місце, коли він був дорослим, а його сестра, відома як Енні, була ще дитиною.

Сем Альтман сказав, що він надає своїй сестрі щомісячну фінансову підтримку, оплачує її рахунки та оренду, а також запропонував купити їй будинок, але вона "продовжує вимагати від нас більше грошей".

Пост Сема Альтмана

Однак Енні Альтман стверджує, що її брат "маніпулював" нею, а також вчиняв із нею дії сексуального характеру протягом кількох років, включно зі "зґвалтуванням, сексуальним насильством, домаганнями, содомією і побоями", згідно з матеріалами справи, з якими ознайомилася BBC.

Вона заявила, що отримала "серйозні тілесні ушкодження", зазнала сильних емоційних страждань і депресії. І їй довелося оплатити безліч медичних рахунків через необхідність медичного та психіатричного лікування отриманих травм.

Генеральний директор розробника ChatGPT опублікував на X спільну заяву, яку він підписав разом зі своєю матір'ю Конні та молодшими братами Максом і Джеком, заперечуючи звинувачення і називаючи їх "абсолютно неправдивими".

Сем Альтман Фото: Getty

"Наша сім'я любить Енні і дуже стурбована її благополуччям. Догляд за членом сім'ї, який стикається з проблемами психічного здоров'я, неймовірно важкий", — йдеться в заяві.

У пості також сказано, що Енні зробила "дуже образливі й абсолютно неправдиві заяви про нашу сім'ю, і особливо про Сема. Ця ситуація завдає величезного болю всім нам".

Раніше Енн Альтман висувала аналогічні звинувачення проти свого брата в соціальних мережах.

Енні Альтман Фото: Скриншот

У позові до суду її адвокати заявили, що у неї виникли проблеми з психічним здоров'ям унаслідок передбачуваного насильства. У позові запитується суд присяжних і відшкодування збитків у розмірі понад 75 000 доларів (60 000 фунтів стерлінгів), а також судові витрати.

Сім'я Сема Альтмана заявила, що Енні пропонували щомісячну фінансову підтримку і медичну допомогу, але вона "відмовляється від традиційного лікування".

Сім'я заявила, що раніше вони вирішили не відповідати публічно на звинувачення, але вирішили зробити це після її рішення звернутися до суду.

39-річний Сем Альтман — один із найвидатніших лідерів у технологічному секторі та співзасновник компанії OpenAI, яка найвідоміша завдяки ChatGPT — чат-боту на основі штучного інтелекту (ШІ), запущеному 2022 року. У 2024 році він одружився зі своїм партнером Олівером Малеріном.

Мільярдер ненадовго залишив посаду генерального директора в листопаді 2023 року після того, як його вигнали з ради директорів, яка звинуватила його в "непослідовній відвертості у своїх комунікаціях". Майже всі співробітники пригрозили піти у відставку, і він повернувся на посаду наступного тижня. Альтмана поновили в раді в березні минулого року після зовнішнього розслідування.

Нагадаємо, Сем Альтман, як і багато інших мільярдери, вже обзавівся бункером на випадок Третьої світової війни.