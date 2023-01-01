50-летняя Гвинет Пэлтроу провела старый год в бикини

Актриса также показал своего 16-летнего сына и мать Блайт Даннер.

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Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу и ее 18-летняя дочь Эппл оригинально попрощались с 2022 годом. Знаменитость поделилась в Instagram фотографией, где девушка и ее мать позируют в бикини.

"Завершила 2022 год большим количеством ❤️ и немного 🌊", – написала актриса, разместив эмодзи в виде сердца, символизирующее любовь, и волны.

На Пэлтроу – симпатичный черный купальник с треугольным верхом и соответствующими стрингами, а Эппл на снимке лежит на животе и, кажется, посылает воздушный поцелуй в камеру. На ней белое бикини с завязками, большие черные солнцезащитные очки и небрежный пучок.

Кроме этого кадра, актриса выложила еще два снимка из своего тропического отпуска с мамой Блайт Даннер, Эппл и 16-летним сыном Мозесом.

Гвинет и ее дочь объединяет любовь к совместным прогулкам и шопингу. Например не так давно она поделилась фотографиями в своей истории в Instagram о проведенных "нескольких днях" в городе, который девушка называет домом после поступления в колледж прошлой осенью. Речь идет о Нью-Йорке.

На фотографии в ее Instagram Stories Пэлтроу и Эппл выглядят счастливыми и свежими в Bergdorf Goodman, а дочь актрисы держит в руках сумку с вкусностями.

Пара также позировала для селфи в ресторане Elios, обе выглядели шикарно в черном, Пэлтроу улыбалась, а Эппл корчила "уточку". И мама, и дочь дополнили свой образ золотыми украшениями.

Напомним, Гвинет Пэлтроу рассказала о своих чувствах к Брэду Питту, с которым встречалась много лет назад.