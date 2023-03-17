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Стиль жизни

Гвинет Пэлтроу показала, кто изображен на заставке ее телефона (видео)

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Фото: goop | Гвинет Пэлтроу

Также знаменитость продемонстрировала содержимое своей сумочки.

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50-летняя американская актриса Гвинет Пэлтроу призналась, что есть в ее сумочке и кто изображен на заставке ее телефона. Об этом пишет Daily Mail.

"Несколько человек спрашивали меня, что в твоей сумке?" – отметила звезда экрана.

Она была в своем офисе GOOP в Лос-Анджелесе, где на заднем плане были книги о дизайнере костюмов Эдит Хэд и французском доме моды Шанель.

Сумка актрисы была в оттенке слоновой кости. Ее стоимость составляет около 300 долларов. В ней были ноутбук, несколько бальзамов для губ, масло для лица и кошелек.

Но самым интересным в видео было узнать, кто находится на передней панели мобильного телефона Гвинет Пэлтроу.

На ее экранной заставке изображен не ее муж, 52-летний кино- и телевизионный продюсер Брэд Фелчук, с которым она уже более пяти лет.

На заставке гаджета актрисы – ее 18-летняя дочь Эппл. Девочка родилась в союзе Пэлтроу и солиста группы Coldplay Криса Мартина. Также от брака звездных экс-супругов подрастает сын Мозес.

Гвинет Пэлтроу

Напомним, 50-летняя Гвинет Пэлтроу раскрыла очень странную оздоровительную процедуру.

Также Фокус писал о поздравлении от Гвинет Пэлтроу ее мужа с днем рождения.