Гвинет Пэлтроу сравнили с серийным убийцей Джеффри Дамером (фото)

Причиной обсуждения в Сети стали очки актрисы.

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50-летнюю американскую актрису Гвинет Пэлтроу обвиняют в копировании стиля серийного убийцы Джеффри Дамера. Об этом пишет TMZ.

Звезда экрана предстала перед судом во вторник, 21 марта 2023 в первый день судебного разбирательства по инциденту на лыжах в 2016 году в Юте, но основательница Goop стала объектом шуток в Twitter из-за ее "очков Джеффри Дамера".

По словам истца, окулиста на пенсии доктора Терри Сандерсона, актриса "Влюбленного Шекспира" "бесконтрольно каталась" на лыжах на склоне курорта Дир-Велли в штате Юта, когда столкнулась с ним и продолжила спускаться с холма.

Сандерсон сказал, что тогда Пэлтроу оставила его с "черепно-мозговой травмой, четырьмя сломанными ребрами и другими серьезными травмами" и подал иск против знаменитости в 2019 году.

В первый день показаний Пэлтроу прибыла в суд в ретро-очках-авиаторах, что вызвало сравнение с серийным убийцей Дамером.

Гвинет Пэлтроу сравнили с Джеффри Дамером

Актриса раньше носила эти очки — пару от бренда Caddis за 289 долларов, которые также продавались на ее веб-сайте Goop.

"Мне нравится ее атмосфера серийного убийцы", — прокомментировал один пользователь в Instagram.

"Джеффри Дамер встречает Гвинет Пэлтроу", — резко высказался другой мужчина.

Эван Питерс в роли Джеффри Дамера Фото: Netflix

"Это именно такие авиационные очки 1980-х годов, которые вы должны носить, когда с вами судится окулист на пенсии", — засмеялся третий.

Стиль авиаторских очков стал печально известен благодаря серийному убийце, расчленившему 17 мужчин между 1978 и 1991 годами. Он надел эти очки для фотографии, после того как его задержала полиция.

Напомним, Гвинет Пэлтроу показала, кто изображён на заставке ее телефона.

Также Фокус подробнее писал о судебном процессе Гвинет Пэлтроу.