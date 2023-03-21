Гвинет Пэлтроу предстанет перед судом: что произошло

Инцидент произошел за несколько лет до этого, однако только в марте 2023 состоится первое слушание по делу.

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50-летняя американская актриса Гвинет Пэлтроу предстанет перед судом. Об этом пишет New York Post.

Звезда фильмов Marvel должна предстать перед судом во вторник, 21 марта 2023 года, за дело, поданное окулистом на пенсии, заявившим, что Пэлтроу жестоко врезалась в него в 2016 году во время катания на лыжах в Юте на одном из самых престижных горнолыжных курортов США.

76-летний Терри Сандерсон сказал, что актриса спускалась со склонов настолько опрометчиво, что они столкнулись, оставив его на земле, когда она и ее сопровождение продолжали спускаться вниз с курорта Дир-Велли, горы, предназначенной только для лыжников, известной своими ухоженными трассами.

"Гвинет Пэлтроу вышла из-под контроля, — утверждают адвокаты Сандерсона в иске, — сильно сбив его с ног, нокаутировав, причинив черепно-мозговую травму, четыре сломанных ребра и другие серьезные травмы. Пэлтроу поднялась, развернулась и уехала на лыжах, оставив его лежать на снегу с серьезными ранениями".

По делу, которое длилось годами с момента инцидента 2016-го, Сандерсон подает в суд на Пэлтроу с требованием компенсации 300 000 долларов, утверждая, что авария в Парк-Сити произошла в результате халатности и повлекла за собой телесные повреждения и эмоциональные страдания.

Гвинет Пэлтроу Фото: Getty Images

Пострадавший также обвинил Deer Valley и ее сотрудников в "прикрытии" полной информации в отчетах об инцидентах и не соблюдении правил безопасности на курорте.

Напомним, Гвинет Пэлтроу оправдалась за свою скандальную диету из одного бульона.

Также Фокус писал о заставке на телефоне Гвинет Пэлтроу.