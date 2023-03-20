Гвинет Пэлтроу оправдалась перед поклонниками за свою скудную диету из одного бульона

Звезда "Железного человека" и раньше подвергалась критике из-за нелепых советов касающихся здоровья.

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50-летняя Гвинет Пэлтроу вышла в Сеть, чтобы оправдаться в пропаганде своей скудной диеты, которая состоит из костного бульона и овощей. Ранее она обсуждала ее в подкасте "Искусство быть здоровым", но пользователи решили, что морить себя голодом не слишком здоровая практика. Об этом пишет Insider.

Ранее Гвинет Пэлтроу обсуждала свое питание и здоровый образ жизни в подкасте Dear Media "Искусство быть здоровым". 50-летняя актриса рассказала ведущему доктору Уиллу Коулу, что обычно она начинает день с кофе, на обед ест костный бульон, а на ужин — овощи. Видеозапись обсуждения стала вирусной, вызвав критику со стороны пользователей TikTok и Twitter.

Пользователи заявили, что актриса пропагандирует нездоровое питание и даже голодание, что явно не слишком полезно для самочувствия. Онлайн-скандал вышел настолько масштабным, что Гвинет даже пришлось оправдываться.

Гвинет Пэлтроу отлично выглядит, но ее советы не в первый раз вызывают критику Фото: gwynethpaltrow/instagram

"Думаю, всем важно знать, что я вела подкаст со своим врачом. Это человек, с которым я работаю уже более двух лет, чтобы справиться с некоторыми хроническими заболеваниями", — заявила актриса. По ее словам, она все еще страдает от коронавируса, а потому доктор посоветовал ей сосредоточится на продуктах, которые не вызывают "воспаления".

"Много вареных овощей, все виды белка, полезные углеводы, чтобы действительно уменьшить воспаление. Это очень хорошо работает", — Пэлтроу добавила, что ее диета была основана на ее медицинских результатах и "обширных тестах, которые она проводила в течение долгого времени".

Она заявила, что никому не советует садиться на такую диету и ничего не пропагандирует. И отметила, что она "ест гораздо больше, чем просто костный бульон и овощи".

"Я ем полноценную пищу, и у меня также есть много дней, когда я ем все, что хочу. Я ем картофель фри и все такое. Моя основная цель заключалась в том, чтобы стараться быть здоровой и есть продукты, которые действительно успокаивают организм", — впрочем, в подкасте она также призналась, что периодически голодает.

Гвинет Пэлтроу с детьми Фото: Gwyneth Paltrow/Instagram

А также час занимается спортом, прежде, чем отправиться в сауну. По ее словам она старается следовать палео-диете на ужин, поэтому она предпочитает есть овощи.

Но после ее подкаста известный голливудский диетолог Лорен Кадиллак раскритиковала диету Гвинет Пэлтроу, отметив, что в ней было "много неправильного". И такого скудного рациона недостаточно для того, чтобы поддерживать уровень физической активности и считать такой режим питания здоровым.

В прошлом Гвинет Пэлтроу часто критиковали за ее нелепые, а зачастую и вредные советы касающиеся здоровья. Она заявляла, что женщинам нужно "распаривать влагалище", что может привести к ожогам слизистой, советовала пить сырое козье молоко, чтобы избавиться от паразитов и отказаться Wi-Fi, чтобы не заболеть раком.

А недавно Пэлтроу рассказала о очень странной оздоровительной процедуре, уточнив, что она "как ни странно" работает.