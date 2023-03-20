Гвінет Пелтроу виправдалася перед шанувальниками за свою мізерну дієту з одного бульйону

Зірка "Залізної людини" і раніше піддавалася критиці через безглузді поради щодо здоров'я.

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50-річна Гвінет Пелтроу вийшла в мережу, щоб виправдатися у пропаганді своєї мізерної дієти, яка складається з кісткового бульйону та овочів. Раніше вона обговорювала її в подкасті "Мистецтво бути здоровим", але користувачі вирішили, що морити себе голодом не дуже здорова практика. Про це пише Insider.

Раніше Гвінет Пелтроу обговорювала своє харчування і здоровий спосіб життя в подкасті Dear Media "Мистецтво бути здоровим". 50-річна акторка розповіла провідному лікарю Віллу Коулу, що зазвичай вона починає день з кави, на обід їсть кістковий бульйон, а на вечерю — овочі. Відеозапис обговорення став вірусним, викликавши критику з боку користувачів TikTok і Twitter.

Користувачі заявили, що акторка пропагує нездорове харчування і навіть голодування, що явно не надто корисно для самопочуття. Онлайн-скандал вийшов настільки масштабним, що Гвінет навіть довелося виправдовуватися.

Гвінет Пелтроу чудово виглядає, але її поради не вперше викликають критику Фото: gwynethpaltrow/instagram

"Думаю, усім важливо знати, що я вела подкаст зі своїм лікарем. Це людина, з якою я працюю вже понад два роки, щоб впоратися з деякими хронічними захворюваннями", — заявила актриса. За її словами, вона все ще страждає від коронавірусу, а тому лікар порадив їй зосередитися на продуктах, які не викликають "запалення".

"Багато варених овочів, усі види білка, корисні вуглеводи, щоб дійсно зменшити запалення. Це дуже добре працює", — Пелтроу додала, що її дієта ґрунтується на її медичних результатах і "великих тестах, які вона проводила протягом довгого часу".

Вона заявила, що нікому не радить сідати на таку дієту і нічого не пропагує. І зазначила, що вона "їсть набагато більше, ніж просто кістковий бульйон і овочі".

"Я їм повноцінну їжу, і в мене також є багато днів, коли я їм усе, що хочу. Я їм картоплю фрі і все таке. Моя основна мета полягала в тому, щоб намагатися бути здоровою і їсти продукти, які справді заспокоюють організм", — утім, в подкасті вона також зізналася, що періодично голодує.

Гвінет Пелтроу з дітьми Фото: Gwyneth Paltrow/Instagram

А також годину займається спортом, перш ніж вирушити в сауну. За її словами, вона намагається дотримуватися палео-дієти на вечерю, тому вона вважає за краще їсти овочі.

Але після її подкасту відома голлівудська дієтологиня Лорен Каділлак розкритикувала дієту Гвінет Пелтроу, зазначивши, що в ній було "багато неправильного". І такого мізерного раціону недостатньо для того, щоб підтримувати рівень фізичної активності та вважати такий режим харчування здоровим.

У минулому Гвінет Пелтроу часто критикували за її безглузді, а часто й шкідливі поради щодо здоров'я. Вона заявляла, що жінкам потрібно "розпарювати піхву", що може призвести до опіків слизової, радила пити сире козяче молоко, щоб позбутися паразитів і відмовитися Wi-Fi, щоб не захворіти на рак.

А нещодавно Пелтроу розповіла про дуже дивну оздоровчу процедуру, уточнивши, що вона "як не дивно" працює.