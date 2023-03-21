Гвінет Пелтроу постане перед судом: що сталось

Інцидент стався за кілька років до цього, проте лише у березні 2023 відбудеться перше слухання у справі.

Related video

50-річна американська акторка Гвінет Пелтроу постане перед судом. Про це пише New York Post.

Зірка фільмів Marvel має постати перед судом у вівторок, 21 березня 2023, за справу, подану окулістом на пенсії, який заявив, що Пелтроу жорстоко врізалася в нього в 2016 році під час катання на лижах в Юті на одному з найпрестижніших гірськолижних курортів США.

76-річний Террі Сандерсон сказав, що акторка спускалася зі схилів настільки необачно, що вони зіткнулися, залишивши його на землі, коли вона та її супровід продовжували спускатися вниз з курорту Дір-Веллі, гори, призначеної лише для лижників, відомої своїми доглянутими трасами.

"Гвінет Пелтроу вийшла з-під контролю, — стверджують адвокати Сандерсона в позові, — сильно збивши його з ніг, нокаутувавши, спричинивши черепно-мозкову травму, чотири зламані ребра та інші серйозні травми. Пелтроу підвелася, розвернулась і поїхала на лижах, залишивши Сандерсона, який лежав на снігу із серйозними пораненнями".

У справі, яка тривала роками з моменту інциденту 2016 року, Сандерсон подає до суду на Пелтроу з вимогою компенсації 300 000 доларів, стверджуючи, що аварія в Парк-Сіті сталася результатом недбалості та спричинила йому тілесні ушкодження та емоційні страждання.

Гвінет Пелтроу Фото: Getty Images

Постраждалий також звинуватив Deer Valley та її співробітників у "прикритті", не надавши повної інформації у звітах про інциденти та не дотримуючись правил безпеки курорту.

Нагадаємо, Гвінет Пелтроу виправдалася за свою скандальну дієту з одного бульйону.

Також Фокус писав про заставку на телефоні Гвінет Пелтроу.