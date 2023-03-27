Гвинет Пэлтроу высмеяли из-за ее поведения на суде

Американская актриса Гвинет Пэлтроу оказалась втянута в судебный скандал из-за инцидента на горнолыжном курорте. И судебный процесс уже обрастает скандалами.

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Гвинет Пэлтроу стала объектом насмешек актрисы Бизи Филиппс и прочих интернет-пользователей из-за своей знаменитой фразы, которую она обронила в суде. Ее обвиняют в столкновении на лыжной трассе в 2016 году. Бывший окулист Терри Сандерсон утверждает, что актриса врезалась в него, а он упал, получив травму головы и четыре перелома ребер. Пэлтроу же утверждает, что это он врезался в нее. А когда Пэлтроу давала показания в суде в Парк-Сити, штат Юта и ее спросили о том, какие "потери" она понесла после инцидента, то она ответила: "Ну, мы потеряли полдня катания на лыжах". Именно эта фраза вызвала бурную реакцию в социальных сетях. Об этом пишет Daily Mail.

Актриса Бизи Филиппс была среди шутников. Она опубликовала фотографию в Instagram, на которой она держит коктейль и позирует с подругой Джен Таллок. В подписи к снимку Филиппс использовала цитату Пэлтроу: "Ну, мы потеряли полдня катания на лыжах".

Бизи Филиппс пошутила над Пэлтроу Фото: Скриншот

Пользователи соцсетей отметили, что "страдания" Пэлтроу нельзя сравнить со страданиями пожилого окулиста, который уже рассказал в суде, что теперь страдает от головных болей, а также долго лечил сломанные ребра и переживал эмоциональный стресс.

На этой неделе защита Пэлтроу вызовет в суд ее детей Мозеса и Эппл, отцом которых является певец Крис Мартин из группы Coldplay.

Напомним, инцидент произошел в 2016 году на курорте Дир-Вэлли в Парк-Сити, штат Юта. Гвинет Пэлтроу наслаждалась катанием на лыжах вместе со своими детьми и друзьями. В один момент она столкнулась с 76-летним Терри Сандерсоном, который также катался на лыжах. Сандерсон упал и получил черепно-мозговую травму, четыре перелома ребер и другие повреждения. Он утверждает, что Пэлтроу была неосторожна и не соблюдала правила безопасности на трассе. Кроме того, он обвиняет ее в том, что она не оказала ему никакой помощи и просто бросила его в сугробе.

Гвинет Пэлтроу в зале суда Фото: Getty Images

Сандерсон подал в суд на Пэлтроу и требует от нее 300 тысяч долларов за моральный и материальный ущерб. Он также подал иск на компанию Deer Valley Resort, которая управляет курортом, и лыжного инструктора Эрика Кристенсена, который сопровождал Пэлтроу. Сандерсон утверждает, что Кристенсен был свидетелем происшествия, но никак ему не помог.

Пэлтроу же отвергает все обвинения и заявляет, что Сандерсон сам виноват в случившемся. Она подала встречный иск на него и требует символической компенсации в размере 1 доллара и возмещения расходов на адвоката. Она утверждает, что Сандерсон был неопытным лыжником и не справился на трассе.

Пэлтроу заявила, что Сандерсон врет, когда говорит, что она его бросила в снегу. По ее словам, она была с ним, но он отказался от ее помощи.

Гвинет Пэлтроу и Терри Сандерсон

Судебный процесс по этому делу начался 21 марта 2023 года в окружном суде штата Юта. Присяжные должны будут выслушать около 20 свидетелей, среди которых будут медики, лыжные инструкторы и дети Пэлтроу.

Во время судебного процесса Пэлтроу и Сандерсон дали противоречивые показания о том, что произошло на лыжной трассе. Пэлтроу заявила, что она ехала спокойно и аккуратно, когда вдруг почувствовала удар сзади. Она повернулась и увидела Сандерсона, который лежал на снегу. Она подошла к нему и спросила, все ли с ним в порядке. Он ответил утвердительно и попросил ее уйти. Пэлтроу сказала, что она была в шоке от случившегося и не могла понять, почему он так реагирует. Она также добавила, что она не знала его имени и не видела его ранее.

Сандерсон же рассказал другую версию событий. Он сказал, что он ехал по всем правилам и держался своей стороны, когда Гвинет Пэлтроу выскочила из-за холма и врезалась в него. Он упал и потерял сознание на несколько секунд. Когда он очнулся, он почувствовал сильную боль в груди и голове. Он увидел Пэлтроу, которая стояла рядом и безразлично на него смотрела.

Сандерсон рассказал, что попросил ее о помощи, но она отказалась. Она сказала ему, что это была его вина и что он должен извиниться перед ней. Она также сказала ему, что он не знает, с кем имеет дело, и что он пожалеет об этом.

Инструктор Пэлтроу подтвердил версию актрисы и сказал, что она каталась аккуратно, а Сандерсон был груб и вел себя агрессивно.

А друг пострадавшего окулиста подтвердил его версию и отметил, что Сандерсон, не смотря на преклонные годы, опытный и аккуратный лыжник.

Напомним, ранее Гвинет Пэлтроу явилась в зал суда в странных очках, из-за чего ее сравнили с серийным убийцей Джеффри Дамером.