Дети Гвинет Пэлтроу дали показания по судебному делу актрисы

Из-за аварии на лыжном курорте в 2016 году голливудская знаменитость сейчас переживает судебный процесс.

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Дети Гвинет Пэлтроу дали показания по поводу судебного дела своей матери. Об этом пишет Page Six.

Наследники голливудской звезды не выступили на суде по делу об аварии на лыжах, как ожидалось, но их показания были зачитаны во время процесса.

18-летняя дочь Пэлтроу, Эппл, не являвшаяся свидетелем аварии 2016 года, сказала, что ее мама была "шокирована" и "болела".

"Я действительно слышала какой-то шум, но я была ниже, поэтому я решила продолжать спускаться в домик… Она зашла… и я спросила, что случилось, и она сказала: "Эта дыра врезалась в меня". Он врезался мне прямо в спину", – рассказала Эппл.

Старший ребенок Гвинет Пэлтроу утверждал, что 50-летняя обладательница премии "Оскар" была "очевидно расстроена" и "поражена" после столкновения с ней и врачом Терри Сандерсоном на курорте Дир-Велли в Парк-Сити, штат Юта.

"После этого она решила, что не собирается кататься на лыжах до конца дня, чего она никогда не делает", — добавила Эппл.

Гвинет Пэлтроу Фото: Gwyneth Paltrow/Twitter

Что касается 16-летнего сына Пэлтроу, Мозес видел аварию, из-за которой Сандерсон в январе 2019 года подал в суд на Пэлтроу.

В следующем месяце актриса подала встречный иск против вышедшего на пенсию окулиста, утверждая в своих показаниях, что Сандерсон врезался в нее — что Мозес подтвердил.

"Я помню, как катался на лыжах со своим инструктором и ненадолго увидел столкновение", — сказал он в своих показаниях. "Я увидел свою мать и человека позади нее… разбившегося".

Далее подросток описал, как его мама "кричала на парня" в то время.

Гвинет Пэлтроу Фото: Getty Images

Напомним, Гвинет Пэлтроу высмеяли из-за ее поведения на суде.

Также Фокус писал о сравнении Гвинет Пэлтроу и серийного убийцы Джеффри Дамера.