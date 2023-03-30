Діти Гвінет Пелтроу дали свідчення у судовій справі акторки
Через аварію на лижному курорті у 2016 році голлівудська знаменитість наразі переживає судовий процес.
Діти Гвінет Пелтроу дали свідчення щодо судової справи своєї матері. Про це пише Page Six.
Спадкоємці голлівудської зірки не виступили на суді у справі про аварію на лижах, як очікувалося, але їхні свідчення були зачитані під час процесу.
18-річна донька Пелтроу, Еппл, яка не була свідком аварії 2016 року, сказала, що її мама була "шокована" і "хворіла".
"Я дійсно чула якийсь галас, але я була нижче, тож я вирішила продовжувати спускатися до будиночка… Вона зайшла… і я запитала, що трапилося, і вона сказала: "Ця діра врізалася в мене". Він врізався мені прямо в спину", — розповіла Еппл.
Старша дитина Гвінет Пелтроу стверджувала, що 50-річна володарка премії "Оскар" була "очевидно засмучена" та "вражена" після зіткнення з нею та лікарем Террі Сандерсоном на курорті Дір-Веллі в Парк-Сіті, штат Юта.
"Після цього вона вирішила, що не збирається кататися на лижах до кінця дня, чого вона ніколи не робить", — додала Еппл.
Що стосується 16-річного сина Пелтроу, Мозес бачив аварію, через яку Сандерсон у січні 2019 року подав до суду на Пелтроу.
Наступного місяця акторка подала зустрічний позов проти окуліста, який вийшов на пенсію, стверджуючи у своїх свідченнях, що Сандерсон був тим, хто врізався в неї — що Мозес підтвердив.
"Я пам’ятаю, як катався на лижах зі своїм інструктором і ненадовго побачив зіткнення", — сказав він у своїх показаннях. "Я побачив свою матір і людину позаду неї… яка розбилася".
Далі підліток описав, як його мама "кричала на хлопця" в той час.
Нагадаємо, Гвінет Пелтроу висміяли через її поведінку на суді.
Також Фокус писав про порівняння Гвінет Пелтроу та серійного вбивці Джеффрі Дамера.