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Гвінет Пелтроу поділилася рідкісним знімком із сином (фото)

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Фото: gwynethpaltrow/instagram | Гвінет Пелтроу із сином Мозесом

Акторка виховує двох дітей від шлюбу з музикантом Крісом Мартіном.

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50-річна американська акторка Гвінет Пелтроу поділилася рідкісним фото із сином. Сімейний знімок на честь дня народження спадкоємця зірка "Месників" опублікувала в Instagram.

"Вітаю із 17-річчям хлопчика, який наповнює мою душу щоразу, коли я дивлюся на нього. @mosesmartin ти найвинятковіша, добра, любляча людина. Ти змушуєш нас усіх сміятися своїми ідеальними враженнями і надихаєш нас своїми гармоніями. Я дуже обожнюю тебе, більше, ніж ти можеш собі уявити! З любов'ю, мама", — підписала святкову публікацію Пелтроу.

50-річна акторка на фото залишилася без макіяжу, обнявши свого сина Мозеса, якого вона виховує від шлюбу з фронтменом "Coldplay" Крісом Мартіном.

Шанувальники в коментарях привітали іменинника з днем народження та прокоментували його схожість зі знаменитим батьком.

"Він схожий на свого батька. З днем народження, Мозесе", — написав один фанат, а інший додав: "Коли ти бачиш його, ти знаєш, хто батько!"

Акторка "Marvel" рідко ділиться фотографіями свого сина та 18-річної доньки Еппл у соціальних мережах, за винятком їхніх днів народження.

Гвінет Пелтроу із сином Мозесом

Зазначимо, що наразі Пелтроу одружена зі сценаристом Бредом Фелчаком. Тим часом Кріс Мартін зустрічається з акторкою Дакотою Джонсон.

Нагадаємо, діти Гвінет Пелтроу дали свідчення у справі проти їхньої зіркової матері.

Також Фокус писав про рішення в гучній судовій справі проти Гвінет Пелтроу.