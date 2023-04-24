Киану Ривз неожиданно появился на модном мероприятии в компании Гвинет Пэлтроу

В этот раз Киану пришел на церемонию без своей лбимой женщины.

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58-летний американский актер Киану Ривз продолжает демонстрировать, что ничто человеческое ему не чуждо. Он удивил своих поклонников и коллег, появившись в компании Гвинет Пэлтроу на 7-й церемонии вручения премии The Daily Front Row в отеле The Beverly Hills Лос-Анджелесе, пишут западные СМИ.

На красной дорожке он позировал в темно-синем костюме с коричневыми ботинками на шнуровке, светло-голубой классической рубашке и полосатом галстуке. Как и его герой Джон Уик из знаменитой франшизы, волосы Киану расчесал на прямой пробор, а борода с проседью завершила образ.

Киану пришел на мероприятие, чтобы уважить Жанну Янг, которая была удостоена награды Fashion Visionary Award. Янг – стилист из Лос-Анджелеса, которая начала свою карьеру в качестве управляющего редактора и помощника издателя в журнале Detour.

Ривз сидел в первом ряду вместе с Янг, Гвинет Пэлтроу, Сарой Фостер и Бри Ларсон.

Компанию Ривзу в первом ряду составили стилист Жанна Янг и актриса Гвинет Пэлтроу Фото: Getty

Среди других гостей была Ким Кардашьян со своей девятилетней дочерью Норт Уэст.

Премия Daily Front Row Awards приглашает знаменитостей из мира моды и развлечений отдать дань уважения стилистам, гуру, иконам моды и многим другим.

Ранее Фокус писал, что Киану Ривз вышел в свет со своей возлюбленной Александрой Грант и поцеловался с ней перед объективами фотокамер.