Кіану Рівз несподівано з'явився на модному заході у компанії Гвінет Пелтроу

Цього разу Кіану прийшов на церемонію без своєї коханої жінки.

Related video

58-річний американський актор Кіану Рівз продовжує демонструвати, що ніщо людське йому не чуже. Він здивував своїх шанувальників та колег, з'явившись у компанії Гвінет Пелтроу на 7-й церемонії вручення премії The Daily Front Row у готелі The Beverly Hills Лос-Анджелесі, пишуть західні ЗМІ.

На червоній доріжці він позував у темно-синьому костюмі з коричневими черевиками на шнурівці, світло-блакитній класичній сорочці та смугастій краватці. Як і його герой Джон Вік зі знаменитої франшизи, волосся Кіану розчесав на прямий проділ, а борода з сивиною завершила образ.

Кіану прийшов на захід, щоб вшанувати Жанну Янг, яка була відзначена нагородою Fashion Visionary Award. Янг – стиліст з Лос-Анджелеса, яка розпочала свою кар'єру як керівна редакторка і помічниця видавця у журналі Detour.

Рівз сидів у першому ряду разом з Янг, Гвінет Пелтроу, Сарою Фостер та Брі Ларсон.

Компанію Рівзу у першому ряду склали стиліст Жанна Янг та актриса Гвінет Пелтроу Фото: Getty

Серед інших гостей була Кім Кардаш'ян зі своєю дев'ятирічною дочкою Норт Вест.

Премія Daily Front Row Awards запрошує знаменитостей зі світу моди та розваг віддати шану стилістам, гуру, іконам моди та багатьом іншим.

Раніше Фокус писав, що Кіану Рівз вийшов на публіку зі своєю коханою Олександрою Грант і поцілувався з нею перед об'єктивами фотокамер.