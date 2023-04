50-річна Гвінет Пелтроу продемонструвала фігуру в напівпрозорому кроп-топі (фото)

Бізнеследі відвідала вручення престижної модної премії.

50-річна американська акторка та бізнесвумен Гвінет Пелтроу продемонструвала свою підтягнуту фігуру. Про це пише Vogue.

Пелтроу відома багатьма речами, зокрема своїм брендом для здоров’я та способу життя, goop, любов’ю до тренувань і своїм модним стилем. Напередодні вона об’єднала всі ці три речі, коли відвідала сьому щорічну церемонію вручення нагород Fashion Los Angeles Awards Daily Front Row, що відбулася в Беверлі-Гіллз, Каліфорнія.

Гвінет прибула на подію, аби отримати нагороду Powerhouse Brand of the Year за свою модну лінію G. Label by goop, і 50-річна знаменитість відвідала офіційну подію в напівпрозорому кроп-топі, який ідеально підкреслив її підтягнуте тіло.

Гвінет Пелтроу

Колишня дівчина Бреда Пітта поєднала кроп-топ з широкими штанами в тон і рожевими атласними босоніжками на платформі. А щодо прикрас, то вона носила сережки-краплі з подвійними перлами, а також кілька інших блискучих каблучок.

Волосся мама двох зібрала в охайний пучок, а на обличчі зробила легкий макіяж.

Гвінет Пелтроу Фото: Getty Images

