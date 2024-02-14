Дакота Джонсон вийшла у світ у сукні з екстремальним декольте (фото)

Зірка активно рекламує свою нову картину "Мадам Павутина". Напередодні команда фільму прибула до Мексики.

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34-річна американська акторка Дакота Джонсон вийшла у світ у сукні з екстремальним декольте. Про це пише Daily Mail.

Зірка екрану представила свій новий супергеройський фільм "Мадам Павутина" на прем’єрі в Мехіко, Мексика. І для події вона обрала черговий "гарячий" ансамбль.

Джонсон продемонструвала червону сукню з глибоким декольте, що майже доходило до пупка.

Дакота Джонсон Фото: Getty Images

Відверте вбрання без рукавів демонструвало її підтягнуті руки та мало ліф із рюшами. Довга хвиляста спідниця акторки сягала аж до землі й повністю закривала її взуття.

Знаменитість додала трохи гламуру до вечірнього аутфіту завдяки серії діамантових намист.

Дакота Джонсон Фото: Getty Images

Волосся зірки фільму "50 відтінків сірого" було розпущене. Образ вона також доповнила червоно-чорним браслетом з бісеру та зробила вечірній макіяж з акцентом на очі.

Дакота Джонсон Фото: Getty Images

Новий фільм з Джонсон у головній ролі вже розкритикували, назвавши його "ганебним безладом" і "найгіршим фільмом за коміксами в історії".

"Мадам Павутина" режисера С. Дж. Кларксона вийде на широкі екрани 14 лютого 2024 року, якраз до Дня святого Валентина.

Нагадаємо, Дакота Джонсон та Сідні Свіні прийшли на премʼєру свого нового фільму в тематичних сукнях.

Також Фокус писав про появу Дакоти Джонсон на публіці в сукні-павутині.