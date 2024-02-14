Дакота Джонсон вышла в свет в платье с экстремальным декольте (фото)

Звезда активно рекламирует свою новую картину "Мадам Паутина". Накануне команда фильма прибыла в Мексику.

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34-летняя американская актриса Дакота Джонсон вышла в свет в платье с экстремальным декольте. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда экрана представила свой новый супергеройский фильм "Мадам Паутина" на премьере в Мехико, Мексика. И для события она выбрала очередной "горячий" ансамбль.

Джонсон продемонстрировала красное платье с глубоким декольте, почти доходившим до пупка.

Дакота Джонсон Фото: Getty Images

Откровенный наряд без рукавов демонстрировал ее подтянутые руки и имел лиф с рюшами. Длинная волнистая юбка актрисы достигала до земли и полностью закрывала ее обувь.

Знаменитость добавила немного гламура к вечернему аутфиту благодаря серии бриллиантовых колье.

Дакота Джонсон Фото: Getty Images

Волосы звезды фильма "50 оттенков серого" были распущены. Образ она также дополнила красно-черным браслетом из бисера и сделала вечерний макияж с акцентом на глаза.

Дакота Джонсон Фото: Getty Images

Новый фильм с Джонсон в главной роли уже раскритиковали, назвав его "позорным беспорядком" и "худшим фильмом по комиксам в истории".

"Мадам Паутина" режиссера С. Дж. Кларксона выйдет на широкие экраны 14 февраля 2024 года, как раз ко Дню святого Валентина.

Напомним, Дакота Джонсон и Сидни Суини пришли на премьеру своего нового фильма в тематических платьях.

Также Фокус писал о появлении Дакоты Джонсон на публике в платье-паутине.