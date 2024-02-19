Дакота Джонсон призналась, смотрела ли "Мадам Паутину" после критики
В свое время "Морбиус" от Sony получил довольно низкие рейтинги. Сейчас пользователи сети считают, что новый фильм Дакоты Джонсон еще хуже.
34-летняя американская актриса Дакота Джонсон призналась, посмотрела ли свой последний фильм "Мадам Паутина" после того, как критики раскритиковали его. Об этом звезда экрана рассказала в интервью Magic FM.
Дочь Мелани Гриффит и Дона Джонсона, которая играет главную героиню в новой картине о супергероях, сказала, что еще не имела возможности ее пересмотреть.
"Я не знаю, когда я это увижу. Когда-нибудь", — отметила Дакота.
После того, как Дакота с юмором вспомнила, что пропустила премьеру "Мадам Паутины", чтобы "пойти поужинать", она настаивала, что ее решение не имеет ничего общего с самим фильмом.
"Для меня это способ избежать экзистенциального кризиса. Не смотреть мои фильмы — это как заботиться о себе", — призналась американская знаменитость.
Джонсон также добавила, что никогда сама не "гуглит".
Критики назвали фильм "таким же глупым и бессмысленным, как худший в жанре", и "смешным".
В свое время "Морбиус" от Sony, который вышел на экраны в 2022 году и показал Джареда Лето в главной роли, стал известен как один из фильмов о супергероях с худшей рецензией за все время с низким рейтингом в 15 процентов на Rotten Tomatoes. Сейчас пользователи сети иногда пишут, что "Морбиус был лучше".
Напомним, Дакота Джонсон появилась на обложке журнала.
Также Фокус писал о появлении Дакоты Джонсон и Сидни Суини в эффектных платьях на премьере "Мадам Паутины".