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Стиль жизни

Дакота Джонсон призналась, смотрела ли "Мадам Паутину" после критики

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Фото: Getty Images | Дакота Джонсон

В свое время "Морбиус" от Sony получил довольно низкие рейтинги. Сейчас пользователи сети считают, что новый фильм Дакоты Джонсон еще хуже.

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34-летняя американская актриса Дакота Джонсон призналась, посмотрела ли свой последний фильм "Мадам Паутина" после того, как критики раскритиковали его. Об этом звезда экрана рассказала в интервью Magic FM.

Дочь Мелани Гриффит и Дона Джонсона, которая играет главную героиню в новой картине о супергероях, сказала, что еще не имела возможности ее пересмотреть.

"Я не знаю, когда я это увижу. Когда-нибудь", — отметила Дакота.

Дакота Джонсон

После того, как Дакота с юмором вспомнила, что пропустила премьеру "Мадам Паутины", чтобы "пойти поужинать", она настаивала, что ее решение не имеет ничего общего с самим фильмом.

"Для меня это способ избежать экзистенциального кризиса. Не смотреть мои фильмы — это как заботиться о себе", — призналась американская знаменитость.

Трейлер фильма "Мадам Паутина"

Джонсон также добавила, что никогда сама не "гуглит".

Критики назвали фильм "таким же глупым и бессмысленным, как худший в жанре", и "смешным".

Дакота Джонсон и Сидни Суини в фильме "Мадам Паутина" Fullscreen
Дакота Джонсон и Сидни Суини в фильме "Мадам Паутина"
Фото: Скриншот

В свое время "Морбиус" от Sony, который вышел на экраны в 2022 году и показал Джареда Лето в главной роли, стал известен как один из фильмов о супергероях с худшей рецензией за все время с низким рейтингом в 15 процентов на Rotten Tomatoes. Сейчас пользователи сети иногда пишут, что "Морбиус был лучше".

Напомним, Дакота Джонсон появилась на обложке журнала.

Также Фокус писал о появлении Дакоты Джонсон и Сидни Суини в эффектных платьях на премьере "Мадам Паутины".