Гвінет Пелтроу похвалилася згорілою куркою, яку сама приготувала (фото)

52-річна американська актриса Гвінет Пелтроу поділилася результатами свого перебування на кухні.

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Знаменитість показала в Instagram фото курки, приготованої за новим рецептом, і викликала цілий шквал обговорень у коментарях.

На знімку вона позує з листом, на якому лежать дві помітно підгорілі курки на подушці з овочів. Це абсолютно не бентежить господиню, яка демонструє свій кулінарний шедевр.

На інших кадрах у каруселі акторка показує більш вдалі страви, час, проведений за приготуванням, а також своїх друзів і рідних, з якими зустрічається, щоб разом скуштувати що-небудь смачне.

"Так багато моментів, які я ціную найбільше, відбулися на кухні або за столом. У цьому випуску подкасту @goop я розмірковую про роль їжі в моєму житті — про те, як вона вплинула на моє самопочуття, мою творчість і мої стосунки. Якщо ви любите готувати або просто любите їсти — цей випуск для вас", — йдеться у підписі до фото.

Найбільше увагу фанатів привернув перший кадр у публікації.

"Це якась підгоріла курка, таке трапляється з найкращими з нас", "Курча на вугіллі? Обожнюю його", "Я б відправив курку назад, шеф-кухарю потрібно купити таймер або, можливо, перевірити його", "Ці птахи настільки гарні, що заслуговують на підвищення", — жартують у коментарях підписники зірки.

Знайшлися й ті, хто засудив знаменитість.

"Що сталося з макробіотиком Гвінет? Ти останнім часом схиблена на м'ясі @gwynethpaltrow, це жорстоко і неетично", "Мертві канцерогенні тварини і перероблене м'ясо = нелюдяно і викликає рак. Не те, над чим можна посміхатися. Безліч інших варіантів їжі... сподіваюся побачити це", "Бачити мертву тварину на першій фотографії (перше, що ми бачимо, прокручуючи сторінку вниз) для багатьох із нас болісно. Виставляти напоказ цю мертву тварину з піднятими руками — це як ще один удар кинджалом. Відписуюся", — обурюються вони.

Гвінет неодноразово зізнавалася, що приготування їжі для неї — це терапія. Вона любить експериментувати з інгредієнтами, запахами, смаками, а також обожнює свою кухню, яку показала передплатникам торік. крім того, Пелтроу часто ділиться з шанувальниками рецептами, які сподобалися їй.

Раніше Фокус писав, що Гвінет Пелтроу розповіла про шлюб із Крісом Мартіном.