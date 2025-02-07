Мужчина пришел похвастаться друзьям новыми зубами, но был заключен в тюрьму: что он с ними сделал

Мужчина заявил, что пробыл вместе с друзьями около 17 минут. По его мнению, он стал жертвой расовой дискриминации со стороны полиции.

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41-летний Кэмерон Боулинг заключенный на два года за беспорядки в Саутпорте, вышел на протест лишь для того, чтобы похвастаться перед друзьями своими новыми зубами с использованием виниров. Об этом пишет Daily Star.

Кэмерон Боулинг был арестован после участия в акции протеста против размещения иммигрантов в отеле в Олдершоте. По словам Боулинга, он присоединился к группе из около 200 человек, чтобы выразить протест против того, чтобы местное жилье предоставляли людям, прибывающим в Великобританию нелегально.

"Там были мои друзья, и я решил спуститься и посмотреть. Я поставил себе новые зубы в Турции, поэтому хотел ими похвастаться", — рассказал Боулинг.

Он также подчеркнул, что покинул митинг уже через 17 минут.

"Оглядываясь назад, я думаю, что на 100% подвергся расовой дискриминации со стороны милиции и прокуратуры. Люди жгут машины, нападают на полицию, бросают камни и кирпичи — это бунт. Наша акция была лишь протестом. Сама полиция сказала, что она была преимущественно "мирной", — отметил мужчина.

Боулинг добавил, что во время судебного процесса многие люди написали рекомендации о том, что он не расист и не бандит, поскольку имеет друзей из разных культур.

"Впервые я узнал о полиции, когда мне позвонили с Ибицы. Затем мои банковские карты перестали работать, и когда мы приземлились в Гатвике, меня арестовали четверо полицейских и отвезли в Бейсингсток", — пояснил Кэмерон.

Кэмерон Боулинг Фото: Daily Express

Трое мужчин, включая Боулинга, были позже арестованы и заключены в тюрьму после того, как признали себя виновными в беспорядках с применением насилия и других правонарушениях.

Господин Боулинг признает, что "по глупости" постучал в окно отеля и разговаривал с полицейскими, но утверждает, что он якобы покинул место происшествия, чтобы пойти с другом за едой, прежде чем прибыл спецназ.

Полиция заявила, что собрание в целом было "мирным", однако позже были брошены предметы, и полиция заявила, что некоторые люди в толпе вели себя "угрожающе по отношению к тем, кто находился в отеле". Полицейский также получил незначительные телесные повреждения в результате того, что было названо "поведением толпы".

Всего через три недели Боулинг был приговорен Королевским судом Винчестера к двум годам заключения за нарушение общественного порядка с применением насилия.

Боулинг вышел на свободу на прошлой неделе, отсидев всего пять месяцев.

Напомним, в аэропорту задержали мужчину с черепом крокодила в сумке.

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