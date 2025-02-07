Чоловік прийшов похвалитись друзям новими зубами, але був ув'язнений: що він з ними зробив

Чоловік заявив, що пробув разом з друзями близько 17 хвилин. На його думку, він став жертвою расової дискримінації з боку поліції.

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41-річний Кемерон Боулінг ув'язнений на два роки за заворушення в Саутпорті, вийшов на протест лише для того, щоб похвалитися перед друзями своїми новими зубами з використанням вінірів. Про це пише Daily Star.

Кемерон Боулінг був заарештований після участі в акції протесту проти розміщення іммігрантів у готелі в Олдершоті. За словами Боулінга, він приєднався до групи з близько 200 осіб, щоб висловити протест проти того, щоб місцеве житло надавали людям, які прибувають до Великобританії нелегально.

"Там були мої друзі, і я вирішив спуститися і подивитися. Я поставив собі нові зуби в Туреччині, тож хотів ними похвалитися", — розповів Боулінг.

Він також підкреслив, що покинув мітинг вже через 17 хвилин.

"Озираючись назад, я думаю, що на 100% зазнав расової дискримінації з боку міліції та прокуратури. Люди палять машини, нападають на поліцію, кидають каміння та цеглу — це бунт. Наша акція була лише протестом. Сама поліція сказала, що вона була переважно "мирною", — зазначив чоловік.

Боулінг додав, що під час судового процесу багато людей написали рекомендації про те, що він не расист і не бандит, оскільки має друзів з різних культур.

"Вперше я дізнався про поліцію, коли мені зателефонували з Ібіци. Потім мої банківські картки перестали працювати, і коли ми приземлилися в Гатвіку, мене заарештували четверо поліцейських і відвезли до Бейсінгстока", — пояснив Кемерон.

Кемерон Боулінг Фото: Ньютон

Троє чоловіків, включаючи Боулінга, були пізніше заарештовані і ув'язнені після того, як визнали себе винними у заворушеннях із застосуванням насильства та інших правопорушеннях.

Пан Боулінг визнає, що "по дурості" постукав у вікно готелю і розмовляв з поліцейськими, але стверджує, що він нібито покинув місце події, щоб піти з другом за їжею, перш ніж прибув спецназ..

Поліція заявила, що зібрання в цілому було "мирним", проте пізніше були кинуті предмети, і поліція заявила, що деякі люди в натовпі поводилися "загрозливо стосовно тих, хто перебував у готелі". Поліцейський також отримав незначні тілесні ушкодження в результаті того, що було названо "поведінкою натовпу".

Всього через три тижні Боулінг був засуджений Королівським судом Вінчестера до двох років ув'язнення за порушення громадського порядку із застосуванням насильства.

Боулінг вийшов на волю минулого тижня, відсидівши лише п'ять місяців.

Нагадаємо, в аеропорту затримали чоловіка з черепом крокодила в сумці.

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