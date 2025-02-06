В аеропорту затримали чоловіка з черепом крокодила в сумці: чому він там опинився

Загалом авіаперевезення найчастіше використовують для нелегального перевезення диких тварин, і найбільше вилучають саме рептилій.

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В аеропорту Нью-Делі (Індія) затримали 32-річного канадця, в багажі якого знайшли голову крокодила. Про це повідомляє CNN.

Під час огляду багажу чоловіка у нього був виявлений череп із гострими зубами вагою близько 777 грамів. Він був загорнутий у тканину кремового кольору.

Череп належить видів, який охороняється Законом про охорону дикої природи. Окрім нього, чоловік порушив ще й Митний закон. Після виявлення череп передано до Департаменту лісів та дикої природи для лабораторних досліджень.

"Цей випадок свідчить про серйозне порушення законів про дику природу та митницю. Співпраця між митними та лісовими департаментами має вирішальне значення для забезпечення того, щоб такі об'єкти дикої природи, що охороняються, не вивозилися контрабандою", — заявила митниця Делі.

У звіті TRAFFIC, неурядової організації, яка відстежує торгівлю дикими тваринами, за 2022 рік йдеться, що в міру швидкого зростання авіаційного сектора Індії зростає і "неправомірне використання аеропортів для контрабанди диких тварин" усередині Індії та по всьому регіону.

Загалом Індія входить до першої десятки країн, яка використовує авіаперевезення для торгівлі дикими тваринами. Зокрема, у період з 2011 по 2020 рік в аеропортах Індії було зафіксовано 141 випадок вилучення диких тварин. Найчастіше (46%) вилучають саме рептилій — крокодилів, ящірок, змій і черепах.

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