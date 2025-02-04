Круїзний лайнер пішов без 20 пасажирів: туристів забули на березі

Один із пасажирів розповів, що вирушив на екскурсію, організовану круїзною компанією. Однак на зворотному шляху в порт автобус потрапив у серйозний затор, і 20 осіб прибули із запізненням на 30 хвилин.

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Група пасажирів річкового круїзу Європою опинилася в неприємній ситуації після того, як їхній лайнер відчалив без них. Інцидент стався в листопаді 2023 року під час зупинки в німецькому місті Нюрнберг. Про цю історію згадує видання Bussines Insider.

Один із пасажирів, який подорожував із сестрою, розповів, що вони вирушили на екскурсію, організовану безпосередньо круїзною компанією. Однак на зворотному шляху в порт автобус потрапив у серйозний затор, через що група з 20 осіб прибула на причал із запізненням на 30 хвилин.

На їхній шок, коли вони під'їхали, корабель уже почав рух. Багато пасажирів запанікували, не знаючи, що робити. На щастя, один із туристів здогадався зателефонувати на стійку реєстрації корабля, використовуючи номер, зазначений у їхньому маршруті. Судно перебувало неподалік і повернулося за рештою пасажирів.

Ілюстративне фото Фото: Noppasin Wongchum

Пізніше з'ясувалося, що помилка сталася через накладки в системі реєстрації. Того дня пасажири мали пересісти на новий корабель, оскільки їхній попередній лайнер не міг пройти під мостом. Однак туристична група ще не зареєструвалася на новому судні й не отримала нові ідентифікаційні бейджі. Крім того, місцевий гід, який супроводжував групу, несподівано покинув автобус перед тим, як він потрапив у затор, через що екіпаж не отримав своєчасного повідомлення про затримку.

Туристи зізналися, що зазнали справжнього стресу, але зробили важливий висновок: краще завжди бронювати екскурсії безпосередньо через круїзну компанію і тримати при собі контактну інформацію корабля. Адже якби це була екскурсія сторонньої компанії, лайнер не був би зобов'язаний їх чекати або повертатися.

Раніше Фокус повідомляв, що безплатний круїз обійшовся чоловікові в 47 тисяч доларів. Майк Кемерон і його подруга Тамра Мастерман виграли морську прогулянку, за яку їм не треба було платити. Через кілька днів після початку подорожі чоловік відчув себе погано і звернувся за медичною допомогою, яка дорого обійшлася йому.

Також стало відомо, що туристка залишилася без спідньої білизни під час поїздки. Габбі Морган повідомила, що невідомі поцупили її холодильник із продуктами та алкогольними напоями, а також особисті речі. Унаслідок цього неприємного інциденту жінка зазнала збитків на суму понад 400 доларів.