Круизный лайнер ушел без 20 пассажиров: туристов забыли на берегу

Один из пассажиров рассказал, что отправился на экскурсию, организованную круизной компанией. Однако на обратном пути в порт автобус попал в серьезную пробку и 20 человек прибыли с опозданием на 30 минут.

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Группа пассажиров речного круиза по Европе оказалась в неприятной ситуации после того, как их лайнер отчалил без них. Инцидент произошел в ноябре 2023 года во время остановки в немецком городе Нюрнберг. Об этой истории вспоминает издание Bussines Insider.

Один из пассажиров, который путешествовал с сестрой, рассказал, что они отправились на экскурсию, организованную непосредственно круизной компанией. Однако на обратном пути в порт автобус попал в серьезную пробку, из-за чего группа из 20 человек прибыла на причал с опозданием на 30 минут.

К их шоку, когда они подъехали, корабль уже начал движение. Многие пассажиры запаниковали, не зная, что делать. К счастью, один из туристов догадался позвонить на стойку регистрации корабля, используя номер, указанный в их маршруте. Судно находилось неподалеку и вернулось за оставшимися пассажирами.

Иллюстративное фото Фото: Noppasin Wongchum

Позже выяснилось, что ошибка произошла из-за накладки в системе регистрации. В тот день пассажиры должны были пересесть на новый корабль, поскольку их предыдущий лайнер не мог пройти под мостом. Однако туристическая группа еще не зарегистрировалась на новом судне и не получила новые идентификационные бейджи. Кроме того, местный гид, сопровождавший группу, неожиданно покинул автобус перед тем, как он попал в пробку, из-за чего экипаж не получил своевременного уведомления о задержке.

Туристы признались, что испытали настоящий стресс, но сделали важный вывод: лучше всегда бронировать экскурсии непосредственно через круизную компанию и держать при себе контактную информацию корабля. Ведь если бы это была экскурсия сторонней компании, лайнер не был бы обязан их ждать или возвращаться.

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