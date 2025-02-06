В аэропорту задержали мужчину с черепом крокодила в сумке: почему он там оказался

В общем авиаперевозки чаще всего используют для нелегальной перевозки диких животных, и больше всего изымают именно рептилий.

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В аэропорту Нью-Дели (Индия) задержали 32-летнего канадца, в багаже которого нашли голову крокодила. Об этом сообщает CNN.

Во время досмотра багажа мужчины у него был обнаружен череп с острыми зубами весом около 777 граммов. Он был завернут в ткань кремового цвета.

Череп принадлежит видам, который охраняется Законом об охране дикой природы. Кроме него, мужчина нарушил еще и Таможенный закон. После обнаружения череп передан в Департамент лесов и дикой природы для лабораторных исследований.

"Этот случай свидетельствует о серьезном нарушении законов о дикой природе и таможне. Сотрудничество между таможенными и лесными департаментами имеет решающее значение для обеспечения того, чтобы такие охраняемые объекты дикой природы не вывозились контрабандой", — заявила таможня Дели.

В отчете TRAFFIC, неправительственной организации, которая отслеживает торговлю дикими животными, за 2022 год говорится, что по мере быстрого роста авиационного сектора Индии растет и "неправомерное использование аэропортов для контрабанды диких животных" внутри Индии и по всему региону.

В целом Индия входит в первую десятку стран, которая использует авиаперевозки для торговли дикими животными. В частности, в период с 2011 по 2020 год в аэропортах Индии был зафиксирован 141 случай изъятия диких животных. Чаще всего (46%) изымают именно рептилий — крокодилов, ящериц, змей и черепах.

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