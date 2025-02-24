Отца Линдси Лохан арестовали: детали

Майкл Лохан никак не комментирует обвинения со стороны Кейт Мейджор.

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64-летний Майкл Лохан, отец американской актрисы Линдси Лохан, арестован. Его обвиняют в совершении тяжкого преступления после того, как его пока еще жена Кейт Мейджор обвинила его в том, что он столкнул ее со стула, в котором она сидела, сообщает TMZ.

Полиция нагрянула к мужчине в его резиденцию в Спринг, штат Техас.

Мейджор связалась с властями после того, как заметила Майкла на парковке медицинского здания, сообщил представитель департамента шерифа округа Харрис. Она позвонила по номеру 911 и сообщила, что "она обеспокоена тем, что [Майкл] следит за ней". Это заставило помощников шерифа отреагировать.

По словам Кейт, бывший муж столкнул ее со стула в своем доме, что заставило ее "чувствовать боль и дискомфорт". Она показала правоохранителям синяки.

Лохан пока никак не прокомментировал слова Мейджор. Сейчас он находится под стражей по обвинению в постоянном насилии в семье. Ему назначили залог в размере $30 000.

Майкл и Кейт, бывшая журналистка в сфере развлечений, поженились в октябре 2014 года в Хиллсборо-Бич, Флорида, но Линдси не присутствовала на свадьбе. Кейт является матерью двух маленьких сыновей от Майкла: 12-летнего Лэндона и 10 летнего Логана. Пара рассталась в сентябре 2018 года, когда Мейджор заявила в иске в суде во Флориде, что брачный союз был "безвозвратно разрушен", потребовав первичной опеки над своими сыновьями в дополнение к алиментам и содержанию ребенка. Их развод еще не завершен.

Майкл также является отцом четверых детей от бывшей жены Дины Лохан: 38-летней Линдси, 36-летнего Майкла, 31-летней Алианы 28-летней Дакоты.

Ранее Фокус писал, что Линдси Лохан, которая замужем за египетским бизнесменом, впервые показала сына спустя полтора года после родов.