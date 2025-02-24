Батька Ліндсі Лохан заарештували: деталі

Майкл Лохан ніяк не коментує звинувачення з боку Кейт Мейджор.

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64-річний Майкл Лохан, батько американської акторки Ліндсі Лохан, заарештований. Його звинувачують у скоєнні тяжкого злочину після того, як його поки ще дружина Кейт Мейджор звинуватила його в тому, що він зіштовхнув її зі стільця, в якому вона сиділа, повідомляє TMZ.

Поліція пр була до чоловіка в його резиденцію в Спрінг, штат Техас.

Мейджор зв'язалася з владою після того, як помітила Майкла на парковці медичної будівлі, повідомив представник департаменту шерифа округу Гарріс. Вона зателефонувала за номером 911 і повідомила, що "вона стурбована тим, що [Майкл] стежить за нею". Це змусило помічників шерифа відреагувати.

За словами Кейт, колишній чоловік зіштовхнув її зі стільця у своєму будинку, що змусило її "відчувати біль і дискомфорт". Вона показала правоохоронцям синці.

Лохан поки ніяк не прокоментував слова Мейджор. Зараз він перебуває під вартою за звинуваченням у постійному насильстві в сім'ї. Йому призначили заставу в розмірі $30 000.

Майкл і Кейт, колишня журналістка у сфері розваг, одружилися в жовтні 2014 року в Гіллсборо-Біч, Флорида, але Ліндсі не була присутня на весіллі. Кейт є матір'ю двох маленьких синів від Майкла: 12-річного Лендона і 10-річного Логана. Пара розлучилася у вересні 2018 року, коли Мейджор заявила в позові в суді у Флориді, що шлюбний союз був "безповоротно зруйнований", зажадавши первинної опіки над своїми синами на додачу до аліментів та утримання дитини. Їхнє розлучення ще не завершено.

Майкл також є батьком чотирьох дітей від колишньої дружини Діни Лохан: 38-річної Ліндсі, 36-річного Майкла, 31-річної Аліани, 28-річної Дакоти.

Раніше Фокус писав, що Ліндсі Лохан, яка одружена з єгипетським бізнесменом, уперше показала сина через півтора року після пологів.