Ліндсі Лохан уперше показала сина через півтора року після пологів (фото)

Син актриси і дубайського бізнесмена з'явився на світ у липні 2023 року. Відтоді Ліндсі максимально ховає його від публіки, а на свіжих фото знімала хлопчика зі спини, щоб цікаві не розглядали його обличчя.

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38-річна американська акторка Ліндсі Лохан, яка в липні 2023 року стала мамою, уперше показала своїм 15,5 млн підписників в Instagram сина Луая, який підріс. Вона опублікувала фотографії свого 36-річного чоловіка-бізнесмена Бадера Шаммаса і 18-місячного малюка, на яких зображено їхню поїздку в зоопарк.

На одній з фотографій хлопчик сидить на руках у батька і заглядає у вольєр для тварин. Він зміг зблизька роздивитися величезного пітона. На іншому знімку малюк тримає маму за руку, і на ньому мила жовта панамка в горошок, яка захищає його від сонця.

Серед інших кадрів – селфі Ліндсі з чоловіком, а також спільне фото актриси з Ясмін Шаммас, родичкою Бадера.

Шанувальники зірки із захопленням відреагували на її сімейні моменти.

"Просто живеш своїм найкращим життям, ми любимо це бачити! ", "Мені подобається, як ти усамітнено спілкуєшся зі своєю дитиною. Це прекрасно", "Мені подобається бачити, як ти живеш гарним життям зі своєю чарівною сім'єю!" — пишуть вони в коментарях.

Бадар і Ліндсі познайомилися на вечері зі спільними друзями в Дубаї 2019 року. Між ними відразу ж пробігла іскра, і вже через два роки вони одружилися. Шлюб і материнство змінили колись "погану дівчину-тусовщицю" до невпізнання. Вона перетворилася на умиротворену і кохану жінку, а косметичні процедури істотно поліпшили колір і стан її шкіри та волосся. Тепер експерти гадають, чи робила актриса пластичні операції.

Заміжжя і материнство змінили Ліндсі на краще

Так, доктор Джонні Беттерідж, засновник лондонської клініки JB Aesthetics, який має досвід роботи в галузі невідкладної медицини, інтенсивної терапії та анестезіології, вважає, що на своє перетворення Ліндсі витратила до $300 тисяч. Серед операцій, які могла зробити Лохан, він назвав підтяжку обличчя, пластику верхніх повік, ринопластику і хірургічну підтяжку брів.

Раніше Фокус писав, що Ліндсі Лохан показала, як схудла через півроку після пологів, а також поділилася своїми секретами краси.