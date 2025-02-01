Линдси Лохан впервые показала сына спустя полтора года после родов (фото)

Сын актрисы и дубайского бизнесмена появился на свет в июле 2023 года. С тех пор Линдси максимально прячет его от публики, а на свежих фото снимала мальчика со спины, чтобы любопытные не рассматривали его лицо.

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38-летняя американская актриса Линдси Лохан, которая в июле 2023 года стала мамой, впервые показала своим 15,5 млн подписчиков в Instagram подросшего сына Луая. Она опубликовала фотографии своего 36-летнего мужа-бизнесмена Бадера Шаммаса и 18-месячного малыша, на которых запечатлена их поездка в зоопарк.

На одной из фотографий мальчик сидит на руках у отца и заглядывает в вольер для животных. Он смог вблизи рассмотреть огромного питона. На другом снимке малыш держит маму за руку, и на нем милая желтая панамка в горошек, которая защищает его от солнца.

Среди других кадров – селфи Линдси с мужем, а также общее фото актрисы с Ясмин Шаммас, родственницей Бадера.

Поклонники звезды с восторгом отреагировали на ее семейные моменты.

"Просто живешь своей лучшей жизнью, мы любим это видеть! ", "Мне нравится, как ты уединенно общаешься со своим ребенком. Это прекрасно", "Мне нравится видеть, как ты живешь хорошей жизнью со своей очаровательной семьей!" – пишут они в комментариях.

Бадар и Линдси познакомились на ужине с общими друзьями в Дубае в 2019 году. Между ними сразу же пробежала искра, и уже через два года они поженились. Брак и материнство преобразили некогда "плохую девченку-тусовщицу" до неузнаваемости. Она превратилась в умиротворенную и любимую женщину, а косметические процедуры существенно улучшили цвет и состояние ее кожи и волос. Теперь эксперты гадают, делала ли актриса пластические операции.

Замужество и материнство изменили Линдси в лучшую сторону

Так, доктор Джонни Беттеридж, основатель лондонской клиники JB Aesthetics, имеющий опыт работы в области неотложной медицины, интенсивной терапии и анестезиологии, считает, что на свое преображение Линдси потратила до $300 тысяч. Среди операций, которые мола сделать Лохан, он назвал подтяжку лица, пластику верхних век, ринопластику и хирургическую подтяжку бровей.

Ранее Фокус писал, что Линдси Лохан показала, как похудела через полгода после родов, а также поделилась своими секретами красоты.