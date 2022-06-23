Гол Малиновского признан лучшим в "Аталанте" в прошедшем сезоне (видео)

Клуб из Бергамо отметил зрелищный удар украинца в ворота "Ювентуса" на фоне недавних слухов о его уходе из команды.

Игрок сборной Украины по футболу, атакующий полузащитник Руслан Малиновский был признан автором лучшего гола, забитого за итальянский клуб "Аталанта" в Серии А. Речь идет о результативном ударе украинца в ворота "Ювентуса" в ходе встречи команд в 25-м туре Чемпионата Италии. Об этом в четверг, 23 июня, сообщила пресс-служба клуба из Бергамо в Twitter.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Во время матча 13 февраля наставник "Аталанты" Джанпьеро Гасперини выпустил Малиновского на поле на 60-й минуте. Украинцу хватило 15 минут, чтобы внести перелом в игру и вывести свою команду вперед. Разыгрывая стандартное положение на дальних подступах к штрафной "Ювентуса" швейцарец Ремо Фройлер катнул мяч под удар украинцу, и тот направил его в ворота Войцеха Щесны.

Гол Малиновского стал единственным у команды из Бергамо в том матче. Гости поединка сравняли счет в дополнительное время, встреча закончилась со счетом 1:1.

Отметим, что этот же гол Малиновского занял 19-е место в рейтинге лучших голов Серии А в прошедшем сезоне.

Ранее итальянские СМИ сообщали, что Малиновский и ряд других игроков "Аталанты" могут покинуть команду после неудачного сезона — клуб занял лишь шестое место в турнирной таблице Серии А, из-за чего в следующем сезоне он останется без еврокубков. Журналисты также утверждали, что "Аталантой" рассматривался вариант, при котором Малиновского могли обменять на защитника "Ювентуса" Мериха Демирала — в таком случае украинец перешел бы в туринский клуб.

В то же время, по данным Calcio Atalanta, Малиновский останется в клубе из Бергамо на следующий сезон, который начнется уже в августе.

Ранее мы писали о том, как сборная Украины проиграла Уэльсу и не смогла выйти в финальную часть Чемпионата мира по футболу 2022.

Также мы писали, что гол украинца Виталия Миколенко признали лучшим в сезоне для "Эвертона". А результативный удар Эдуарда Соболя не имел равных среди голов в бельгийском "Брюгге".