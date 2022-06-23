Гол Маліновського визнано найкращим в "Аталанті" в минулому сезоні (відео)

Клуб із Бергамо зазначив видовищний удар українця у ворота "Ювентуса" на тлі нещодавніх чуток про його вихід із команди.

Гравець збірної України з футболу, атакувальний півзахисник Руслан Маліновський був визнаний автором кращого гола, забитого за італійський клуб "Аталанта" у Серії А. Йдеться про результативний удар українця у ворота "Ювентуса" під час зустрічі команд у 25-му турі Чемпіонату Італії. Про це у четвер, 23 червня, повідомила пресслужба клубу з Бергамо у Twitter.

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Під час матчу 13 лютого наставник "Аталанти" Джан П'єро Гасперіні випустив Маліновського на поле на 60-й хвилині. Українцю вистачило 15 хвилин, щоб внести перелом у гру та вивести свою команду вперед. Розігруючи стандартне положення на далеких підступах до штрафного майданчика "Ювентуса" швейцарець Ремо Фройлер підкотив м'яч під удар українцю, і той спрямував його у ворота Войцеха Щесни.

Гол Маліновського став єдиним у команди з Бергамо у тому матчі. Гості поєдинку зрівняли рахунок у додатковий час, зустріч закінчилася з рахунком 1:1.

Зазначимо, що цей же гол Маліновського посів 19-те місце у рейтингу найкращих голів Серії А минулого сезону.

Раніше італійські ЗМІ повідомляли, що Маліновський і низка інших гравців "Аталанти" можуть покинути команду після невдалого сезону — клуб посів лише шосте місце у турнірній таблиці Серії А, через що наступного сезону він залишиться без єврокубків. Журналісти також стверджували, що "Аталантою" розглядався варіант, за якого Маліновського могли обміняти на захисника "Ювентуса" Меріха Демірала — у такому разі українець перейшов би у туринський клуб.

Водночас, за даними Calcio Atalanta, Маліновський залишиться у клубі з Бергамо на наступний сезон, який розпочнеться вже у серпні.

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