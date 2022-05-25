Гол українця Миколенка визнали найкращим у сезоні для "Евертона" (відео)
Українському футболісту вдався потужний дальній удар у матчі 36 туру англійської Прем'єр-ліги проти "Лестера", який його команда виграла з рахунком 2:1.
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Захисник англійського клубу "Евертон" Віталій Миколенко забив найкращий гол своєї команди у сезоні 2021/2022 за версією вболівальників, повідомляється на офіційному сайті клубу.
Клуб організував голосування для фанатів, за підсумками якого були визначені найкращий футболіст команди, найкращий молодий гравець і автор кращого гола у завершеному сезоні.
Точний удар українця Віталія Миколенка у ворота "Лестера" у 36-му турі англійської Прем'єр-ліги був визнаний найкрасивішим голом "Евертона": 22-річний лівий захисник завдав точного дальнього удару, не давши м'ячу приземлитися на землю після верхової передачі від партнера.
Найкращим гравцем "Евертона" в сезоні 2021/2022 визнано голкіпера Джордана Пікфорда, а найкращим молодим футболістом визнано Ентоні Гордона.
Під час нагородження лауреатів стався кумедний епізод: Віталій Миколенко настільки засоромився при отриманні індивідуального призу, що забув подякувати вболівальникам. Проте незручну ситуацію вдалося врегулювати завдяки помічнику головного тренера Ешлі Коулу, який провів оперативну виховну бесіду.
Зазначимо, що "Евертон" був близьким до зниження в класі за підсумками чемпіонату Англії, проте зумів забезпечити прописку в Прем'єр-лізі і на наступний сезон. Команда посіла 16 місце з 20 у турнірній таблиці.
Наприкінці березня Фокус розповідав про поновлення ринкових цін на українських футболістів. Віталій Миколенко подорожчав на один мільйон євро — його ринкова вартість становила 18 мільйонів євро. У списку найдорожчих футболістів він посідав лише четверте місце, поступаючись Віктору Циганкову, Олександру Зінченку та Руслану Малиновському.
Про перехід Віталія Миколенка до "Евертона" стало відомо 1 січня 2022 року. До цього футболіст виступав у складі київського "Динамо", вихованцем якого він є. За перехід футболіста київський клуб одержав близько 17 мільйонів фунтів стерлінгів.