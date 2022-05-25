Гол українця Миколенка визнали найкращим у сезоні для "Евертона" (відео)

Українському футболісту вдався потужний дальній удар у матчі 36 туру англійської Прем'єр-ліги проти "Лестера", який його команда виграла з рахунком 2:1.

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Захисник англійського клубу "Евертон" Віталій Миколенко забив найкращий гол своєї команди у сезоні 2021/2022 за версією вболівальників, повідомляється на офіційному сайті клубу.

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Клуб організував голосування для фанатів, за підсумками якого були визначені найкращий футболіст команди, найкращий молодий гравець і автор кращого гола у завершеному сезоні.

Точний удар українця Віталія Миколенка у ворота "Лестера" у 36-му турі англійської Прем'єр-ліги був визнаний найкрасивішим голом "Евертона": 22-річний лівий захисник завдав точного дальнього удару, не давши м'ячу приземлитися на землю після верхової передачі від партнера.

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Найкращим гравцем "Евертона" в сезоні 2021/2022 визнано голкіпера Джордана Пікфорда, а найкращим молодим футболістом визнано Ентоні Гордона.

Під час нагородження лауреатів стався кумедний епізод: Віталій Миколенко настільки засоромився при отриманні індивідуального призу, що забув подякувати вболівальникам. Проте незручну ситуацію вдалося врегулювати завдяки помічнику головного тренера Ешлі Коулу, який провів оперативну виховну бесіду.

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Зазначимо, що "Евертон" був близьким до зниження в класі за підсумками чемпіонату Англії, проте зумів забезпечити прописку в Прем'єр-лізі і на наступний сезон. Команда посіла 16 місце з 20 у турнірній таблиці.

Наприкінці березня Фокус розповідав про поновлення ринкових цін на українських футболістів. Віталій Миколенко подорожчав на один мільйон євро — його ринкова вартість становила 18 мільйонів євро. У списку найдорожчих футболістів він посідав лише четверте місце, поступаючись Віктору Циганкову, Олександру Зінченку та Руслану Малиновському.

Про перехід Віталія Миколенка до "Евертона" стало відомо 1 січня 2022 року. До цього футболіст виступав у складі київського "Динамо", вихованцем якого він є. За перехід футболіста київський клуб одержав близько 17 мільйонів фунтів стерлінгів.