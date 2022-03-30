Миколенко подорожчав, а Маліновський залишився найдорожчим українським футболістом

Спеціалізований ресурс Transfermarkt.com оновив ринкові ціни на футболістів.

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Півзахисник "Аталанти" та збірної України з футболу Руслан Маліновський зберіг ринкову вартість та статус найдорожчого українського футболіста. Про це стало відомо після того, як спеціалізований ресурс Transfermarkt.com оновив вартість футболістів.

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Вартість Руслана Маліновського збереглася на позначці 30 мільйонів євро. На другому місці найдорожчих українських футболістів — півзахисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко, якого оцінюють у 25 мільйонів євро. Замикає трійку лідерів хавбек "Динамо" Віктор Циганков, сума за трансфер якого така ж, як і в Зінченка — 25 мільйонів євро.

З тих футболістів, вартість яких подорожчала, — захисник "Евертона" Віталій Миколенко. Він "додав" 1 мільйон, і тепер його ринкова ціна 18 мільйонів євро. Завдяки цьому Миколенко піднявся на четверте місце у списку, потіснивши Романа Яремчука. Форвард "Бенфіки" втратив 0,5 мільйона євро вартості, його наразі оцінюють у 17 млн.

Крім Миколенка підвищилася трансферна вартість ще одного гравця — Данила Ігнатенка, який у зимове міжсезоння перейшов у французький "Бордо". 25-річного півзахисника раніше оцінювали у 700 тисяч євро, а тепер він "округлився" до 1 мільйона.

Найдорожчі українські футболісти

Руслан Маліновський ("Аталанта", Італія) — 30 млн євро; Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті", Англія) — 25 млн євро; Віктор Циганков ("Динамо" Київ) — 25 млн євро; Віталій Миколенко ("Евертон", Англія) — 18 млн євро; Роман Яремчук ("Бенфіка", Португалія) — 17 млн євро; Ілля Забарний ("Динамо" Київ) — 13 млн євро; Микола Матвієнко ("Шахтар" Донецьк) — 11 млн євро; Микола Шапаренко ("Динамо" Київ) — 10 млн євро; Георгій Бущан ("Динамо" Київ) — 9 млн євро; Анатолій Трубін ("Шахтар" Донецьк) — 8 млн євро.

Нагадаємо, що Віталій Миколенко перейшов із "Динамо" Київ до "Евертона" в перший день 2022 року. За 22-річного захисника британський клуб заплатив киянам 17 мільйонів фунтів стерлінгів.