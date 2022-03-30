Миколенко подорожчав, а Маліновський залишився найдорожчим українським футболістом
Спеціалізований ресурс Transfermarkt.com оновив ринкові ціни на футболістів.
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Півзахисник "Аталанти" та збірної України з футболу Руслан Маліновський зберіг ринкову вартість та статус найдорожчого українського футболіста. Про це стало відомо після того, як спеціалізований ресурс Transfermarkt.com оновив вартість футболістів.
Вартість Руслана Маліновського збереглася на позначці 30 мільйонів євро. На другому місці найдорожчих українських футболістів — півзахисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко, якого оцінюють у 25 мільйонів євро. Замикає трійку лідерів хавбек "Динамо" Віктор Циганков, сума за трансфер якого така ж, як і в Зінченка — 25 мільйонів євро.
З тих футболістів, вартість яких подорожчала, — захисник "Евертона" Віталій Миколенко. Він "додав" 1 мільйон, і тепер його ринкова ціна 18 мільйонів євро. Завдяки цьому Миколенко піднявся на четверте місце у списку, потіснивши Романа Яремчука. Форвард "Бенфіки" втратив 0,5 мільйона євро вартості, його наразі оцінюють у 17 млн.
Крім Миколенка підвищилася трансферна вартість ще одного гравця — Данила Ігнатенка, який у зимове міжсезоння перейшов у французький "Бордо". 25-річного півзахисника раніше оцінювали у 700 тисяч євро, а тепер він "округлився" до 1 мільйона.
Найдорожчі українські футболісти
- Руслан Маліновський ("Аталанта", Італія) — 30 млн євро;
- Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті", Англія) — 25 млн євро;
- Віктор Циганков ("Динамо" Київ) — 25 млн євро;
- Віталій Миколенко ("Евертон", Англія) — 18 млн євро;
- Роман Яремчук ("Бенфіка", Португалія) — 17 млн євро;
- Ілля Забарний ("Динамо" Київ) — 13 млн євро;
- Микола Матвієнко ("Шахтар" Донецьк) — 11 млн євро;
- Микола Шапаренко ("Динамо" Київ) — 10 млн євро;
- Георгій Бущан ("Динамо" Київ) — 9 млн євро;
- Анатолій Трубін ("Шахтар" Донецьк) — 8 млн євро.
Нагадаємо, що Віталій Миколенко перейшов із "Динамо" Київ до "Евертона" в перший день 2022 року. За 22-річного захисника британський клуб заплатив киянам 17 мільйонів фунтів стерлінгів.