Миколенко подорожал, а Малиновский остался самым дорогим украинским футболистом
Специализированный ресурс Transfermarkt.com обновил рыночные цены на футболистов.
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Полузащитник "Аталанты" и сборной Украины по футболу Руслан Малиновский сохранил рыночную стоимость и статус самого дорогого украинского футболиста. Об этом стало известно после того, как специализированный ресурс Transfermarkt.com обновил стоимость футболистов.
Стоимость Руслана Малиновского сохранилась на отметке 30 миллионов евро. На втором месте самых дорогих украинских футболистов — полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко, которого оценивают в 25 миллионов евро. Замыкает тройку лидеров хавбек "Динамо" Виктор Цыганков, сумма за трансфер которого такая же, как и у Зинченко — 25 миллионов евро.
Из тех футболистов, чья стоимость подорожала — защитник "Эвертона" Виталий Миколенко. Он "добавил" 1 миллион и теперь его рыночная цена равна 18 миллионам евро. Благодаря этому Миколенко поднялся на четвертое место в списке, потеснив Романа Яремчука. Форвард "Бенфики" потерял 0,5 миллиона евро стоимости и теперь оценивается в 17 млн.
Помимо Миколенко повысилась трансферная стоимость и еще одного игрока — Даниила Игнатенко, который в зимнее межсезонье перешел во французский "Бордо". 25-летний полузащитник ранее оценивался в 700 тысяч евро, а теперь "округлился" до 1 миллиона.
Самые дорогие украинские футболисты
- Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия) — 30 млн евро;
- Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия) — 25 млн евро;
- Виктор Цыганков ("Динамо" Киев) — 25 млн евро;
- Виталий Миколенко ("Эвертон", Англия) — 18 млн евро;
- Роман Яремчук ("Бенфика", Португалия) — 17 млн евро;
- Илья Забарный ("Динамо" Киев) — 13 млн евро;
- Николай Матвиенко ("Шахтер" Донецк) — 11 млн евро;
- Николай Шапаренко ("Динамо" Киев) — 10 млн евро;
- Георгий Бущан ("Динамо" Киев) — 9 млн евро;
- Анатолий Трубин ("Шахтер" Донецк) — 8 млн евро.
Напомним, что Виталий Миколенко перешел из "Динамо" Киев в "Эвертон" в первый день 2022 года. За 22-летнего защитника британский клуб заплатил киевлянам 17 миллионов фунтов стерлингов.