Миколенко подорожал, а Малиновский остался самым дорогим украинским футболистом

Специализированный ресурс Transfermarkt.com обновил рыночные цены на футболистов.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Полузащитник "Аталанты" и сборной Украины по футболу Руслан Малиновский сохранил рыночную стоимость и статус самого дорогого украинского футболиста. Об этом стало известно после того, как специализированный ресурс Transfermarkt.com обновил стоимость футболистов.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Спорт" в Facebook Подписаться

Стоимость Руслана Малиновского сохранилась на отметке 30 миллионов евро. На втором месте самых дорогих украинских футболистов — полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко, которого оценивают в 25 миллионов евро. Замыкает тройку лидеров хавбек "Динамо" Виктор Цыганков, сумма за трансфер которого такая же, как и у Зинченко — 25 миллионов евро.

Из тех футболистов, чья стоимость подорожала — защитник "Эвертона" Виталий Миколенко. Он "добавил" 1 миллион и теперь его рыночная цена равна 18 миллионам евро. Благодаря этому Миколенко поднялся на четвертое место в списке, потеснив Романа Яремчука. Форвард "Бенфики" потерял 0,5 миллиона евро стоимости и теперь оценивается в 17 млн.

Помимо Миколенко повысилась трансферная стоимость и еще одного игрока — Даниила Игнатенко, который в зимнее межсезонье перешел во французский "Бордо". 25-летний полузащитник ранее оценивался в 700 тысяч евро, а теперь "округлился" до 1 миллиона.

Самые дорогие украинские футболисты

Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия) — 30 млн евро; Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия) — 25 млн евро; Виктор Цыганков ("Динамо" Киев) — 25 млн евро; Виталий Миколенко ("Эвертон", Англия) — 18 млн евро; Роман Яремчук ("Бенфика", Португалия) — 17 млн евро; Илья Забарный ("Динамо" Киев) — 13 млн евро; Николай Матвиенко ("Шахтер" Донецк) — 11 млн евро; Николай Шапаренко ("Динамо" Киев) — 10 млн евро; Георгий Бущан ("Динамо" Киев) — 9 млн евро; Анатолий Трубин ("Шахтер" Донецк) — 8 млн евро.

Напомним, что Виталий Миколенко перешел из "Динамо" Киев в "Эвертон" в первый день 2022 года. За 22-летнего защитника британский клуб заплатил киевлянам 17 миллионов фунтов стерлингов.