Гол украинца Миколенко признали лучшим в сезоне для "Эвертона" (видео)

Украинскому футболисту удался мощный дальний удар в матче 36-го тура английской Премьер-лиги против "Лестера", который его команда выиграла со счетом 2:1.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Защитник английского клуба "Эвертон" Виталий Миколенко забил лучший гол своей команды в сезоне 2021/2022 по версии болельщиков, сообщается на официальном сайте клуба.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Клуб организовал голосование для фанатов, по итогам которого были определены лучший футболист команды, лучший молодой игрок и автор лучшего гола в завершившемся сезоне.

Точный удар украинца Виталия Миколенко в ворота "Лестера" в 36-м туре английской Премьер-лиги был признан самым красивым голом "Эвертона": 22-летний левый защитник нанес точный дальний удар, не дав мячу приземлиться на землю после верховой передачи от партнера.

[ + – ] "Лестер" - "Эвертон": гол Виталия Миколенко

Лучшим игроком "Эвертона" в сезоне 2021/2022 признан голкипер Джордан Пикфорд, а лучшим молодым футболистом признан Энтони Гордон.

Во время награждения лауреатов произошел забавный эпизод: Виталий Миколенко настолько застеснялся при получении индивидуального приза, что забыл поблагодарить болельщиков. Однако неловкую ситуацию удалось урегулировать благодаря ассистенту главного тренера Эшли Коулу, который провел оперативную воспитательную беседу.

[ + – ] "Эвертон" наградил лучших футболистов в сезоне 2021/2022

Отметим, что "Эвертон" был близок к понижению в классе по итогам чемпионата Англии, однако сумел обеспечить себе прописку в Премьер-лиге и на следующий сезон. Команда заняла 16-е место из 20 в турнирной таблице.

В конце марта Фокус рассказывал об обновлении рыночных цен на украинских футболистов. Виталий Миколенко подорожал на один миллион евро — его рыночная стоимость составляла 18 миллионов евро. В списке самых дорогих футболистов он занимал только четвертое место, уступая Виктору Цыганкову, Александру Зинченко и Руслану Малиновскому.

О переходе Виталия Миколенко в "Эвертон" стало известно 1 января 2022 года. До этого футболист выступал в составе киевского "Динамо", воспитанником которого он и является. За переход футболиста киевский клуб получил около 17 миллионов фунтов стерлингов.