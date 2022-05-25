Гол украинца Миколенко признали лучшим в сезоне для "Эвертона" (видео)
Украинскому футболисту удался мощный дальний удар в матче 36-го тура английской Премьер-лиги против "Лестера", который его команда выиграла со счетом 2:1.
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Защитник английского клуба "Эвертон" Виталий Миколенко забил лучший гол своей команды в сезоне 2021/2022 по версии болельщиков, сообщается на официальном сайте клуба.
Клуб организовал голосование для фанатов, по итогам которого были определены лучший футболист команды, лучший молодой игрок и автор лучшего гола в завершившемся сезоне.
Точный удар украинца Виталия Миколенко в ворота "Лестера" в 36-м туре английской Премьер-лиги был признан самым красивым голом "Эвертона": 22-летний левый защитник нанес точный дальний удар, не дав мячу приземлиться на землю после верховой передачи от партнера.
Лучшим игроком "Эвертона" в сезоне 2021/2022 признан голкипер Джордан Пикфорд, а лучшим молодым футболистом признан Энтони Гордон.
Во время награждения лауреатов произошел забавный эпизод: Виталий Миколенко настолько застеснялся при получении индивидуального приза, что забыл поблагодарить болельщиков. Однако неловкую ситуацию удалось урегулировать благодаря ассистенту главного тренера Эшли Коулу, который провел оперативную воспитательную беседу.
Отметим, что "Эвертон" был близок к понижению в классе по итогам чемпионата Англии, однако сумел обеспечить себе прописку в Премьер-лиге и на следующий сезон. Команда заняла 16-е место из 20 в турнирной таблице.
В конце марта Фокус рассказывал об обновлении рыночных цен на украинских футболистов. Виталий Миколенко подорожал на один миллион евро — его рыночная стоимость составляла 18 миллионов евро. В списке самых дорогих футболистов он занимал только четвертое место, уступая Виктору Цыганкову, Александру Зинченко и Руслану Малиновскому.
О переходе Виталия Миколенко в "Эвертон" стало известно 1 января 2022 года. До этого футболист выступал в составе киевского "Динамо", воспитанником которого он и является. За переход футболиста киевский клуб получил около 17 миллионов фунтов стерлингов.