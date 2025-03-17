Найсексуальнішій футболістці світу загрожує блокування в Instagram через відверті фото

Дівчина опублікувала знімки в рамках рекламної інтеграції з брендом нижньої білизни.

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26-річна Аліша Леманн, швейцарська футболістка, нападник клубу "Ювентус" і збірної Швейцарії, ризикує отримати бан в Instagram після публікації пікантного контенту в прозорій спідній білизні для своїх 16,6 мільйона підписників, повідомляє Daily Mail.

Дівчина, яку називають "найсексуальнішою футболісткою світу", своїм постом порушила правила соцмережі. Відповідно до них, що "контент, який може бути сексуально відвертим або непристойним, наприклад, фотографії людей у прозорому одязі, вважається делікатним".

На опублікованих знімках Аліша позує в прозорій чорній білизні, надівши зверху прозорий топ. На одному з фото вона підняла топ, щоб показати фігуру. Ці кадри з'явилися в рамках платного партнерства з Tezenis, брендом нижньої білизни.

Леманн, яка приєдналася до "Ювентуса" разом зі своїм хлопцем Дугласом Луїсом минулого літа, нині вибула з ладу через травму стегна. До цього вона забила два голи і зробила одну результативну передачу в 23 матчах за "Ювентус".

Аліша не стала переживати через травму і використала цю можливість, щоб просунутися в кар'єрі як у модельному бізнесі, так і в моді.

Леманн і Луїс почали зустрічатися 2021 року, але через рік розлучилися. Їхнє примирення підтвердилося в січні минулого року, коли Дуглас завантажив серію спільних фотографій і побажав Аліші щасливого дня народження.

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