Супермодель Адріана Ліма показала рідкісний знімок піврічного сина (фото)

Восени 2022 зірка подіумів стала мамою втретє, проте не поспішає показувати обличчя малюка.

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41-річна бразильська супермодель Адріана Ліма поділилася рідкісним фото свого сина. Сімейний знімок зірка подіумів опублікувала в Instagram.

"Хтось проснувся", — підписала кадр багатодітна мама, яка не поспішає показувати обличчя свого третього спадкоємця.

Хлопчик народився восени 2022 року. Його назвали Цианом — колір між зеленим та блакитним на видному спектрі світла.

[ + – ] Син Адріани Ліми

Батьком малюка став Андре Леммерс, з яким Адріана Ліма зустрічається з 2021 року. Вони разом відвідали Венеційський кінофестиваль, де і підтвердили свої стосунки.

До цього супермодель була одружена з баскетболістом Марко Яричем, з яким у 2016 році розірвала шлюб, що тривав близько семи років. Від союзу знаменитостей підростають двоє доньок — Валентина та Сієнна.

[ + – ] Адріана Ліма з нареченим Фото: Getty Images

41-річна Адріана Ліма була "ангелом" Victoria's Secret до 2018 року. Також вона друга в списку найвисокооплачуваніших моделей світу за рейтингом Forbes у 2014—2017. А у 2016 її прибуток досяг 10,5 мільйонів доларів США.

Нагадаємо, якими секретами краси користується 41-річна Адріана Ліма.

Також Фокус писав про перший вихід на подіум Адріани Ліми після третіх пологів.