Вагітна Адріана Ліма поділилася своїми секретами краси

Наразі знаменитість очікує на народження своєї третьої дитини.

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40-річна бразильська супермодель Адріана Ліма поділилася своїми особистими секретами краси під час вагітності. Про це пише Marie Claire.

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За словами вагітної знаменитості, вона завжди підходила до питання краси з точки зору здоров'я.

"Подумайте: їжа — це паливо, рух — це обов'язкова умова, і подбайте про свій розум. Я завжди хочу показати своїм дітям приклад піклування про себе — не тільки зовні, але й всередині, тим, що вони їдять і як почуваються", — зізналася супермодель.

[ + – ] Адріана Ліма поділилася своїми секретами краси

"Будучи вагітною, я маю бути уважнішою до речей, які я використовую для свого тіла. Усе має бути чистішим. Я використовую все, що максимально органічне та чисте", — зазначила колишній ангел Victoria’s Secret

Вода

Вагітна Адріана Ліма вмиється лише водою з пляшок або зі збалансованим рівнем pH. Адже у воді з крану є багато бактерій, які шкідливі для обличчя.

Зволоження

Знаменитість використовує різноманітні гелі для душу, олійки та креми, аби її тіло завжди було зволожене.

"Для мене дуже важливо бути зволоженою", — зізнається супермодель.

Фізичні навантаження

Вагітна бразильська зірка радить не забувати про рух та фізичні навантаження, навіть під час вагітності.

"Щоб встати і піти, я люблю робити кардіо. Я виконую п’ять або 10 хвилин стрибків на скакалці для розминки. Розминка чудова, щоб розбудити тіло і прискорити кровообіг", — розповідала Ліма.

[ + – ] Адріана Ліма з чоловіком Фото: Соцмережі

Гуа-ша

"Я не використовую гуа-ша на обличчі. Як не дивно, я найбільше використовую гуа-ша, коли тренуюся в тренажерному залі. Якщо у мене болить м’яз або щось болить, я використовую його на ділянці, яка мене турбує".

Ефірні масла

Адріана Ліма зізнається, що в неї є дифузори по всьому будинку, і вона буду використовувати різні види масел протягом дня, залежно від атмосфери.

"На ніч я зазвичай використовую щось на зразок лаванди. Я також змішаю його з невеликою кількістю ванілі. Оскільки в мене вдома є діти, я намагаюся їх заспокоїти.

Легкий макіяж

Вагітна модель радить використовувати легкий макіяж, включно з тональним кремом із сонцезахисною функцією.

"Зазвичай я використовую це протягом дня, оскільки мені не подобається більш важкий або товстий тональний крем", — розповідає Ліма.

Шимери для тіла

Знаменитість зізнається, що полюбляє, коли її тіло блищить та сяє, то ж використовує спеціальні шимери для тіла.

Нагадаємо, на зміну стильним вагітним образам співачки Ріанни прийшла 40-річна Адріана Ліма. Зірка під час 75-го Каннського кінофестивалю приголомшувала публіку своїми відвертими та модними виходами на червоні доріжки, на які точно варто звернути увагу жінкам, котрі планують під час вагітності не забувати про стильні аутфіти.

Супермодель вагітна третьою дитиною. Адже в ангела Victoria's Secret вже є дві доньки, Валентина (12 років) і Сієнна (9 років). Для пари Ліми та Андреса Леммерма малюк стане першою спільною дитиною.