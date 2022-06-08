Беременная Адриана Лима поделилась своими секретами красоты
Сейчас знаменитость ожидает рождения третьего ребенка.
Мы . Мы из Украины
С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами.Поддержать
40-летняя бразильская супермодель Адриана Лима поделилась своими личными секретами красоты во время беременности. Об этом пишет Marie Claire.
По словам беременной знаменитости, она всегда подходила к вопросу красоты с точки зрения здоровья.
"Подумайте: еда — это топливо, движение — это обязательное условие, и позаботьтесь о своем уме. Я всегда хочу показать своим детям пример заботы о себе — не только снаружи, но и внутри, тем, что они едят и как чувствуют себя", – призналась супермодель.
"Будучи беременной, я должна быть внимательнее к вещам, которые я использую для своего тела. Все должно быть чище. Я использую все, что максимально органичное и чистое", — отметила бывший ангел Victoria's Secret
Вода
Беременная Адриана Лима умывается только водой из бутылок или со сбалансированным уровнем pH. Ведь в воде из крана много бактерий, которые вредны для лица.
Увлажнение
Знаменитость использует разнообразные гели для душа, масла и крема, чтобы ее тело всегда было увлажнено.
"Для меня очень важно быть увлажненной", — признается супермодель.
Физические нагрузки
Беременная бразильская звезда советует не забывать о движении и физических нагрузках, даже во время беременности.
"Чтобы встать и уйти, я люблю делать кардио. Я выполняю пять или 10 минут прыжков на скакалке для разминки. Разминка отличная, чтобы разбудить тело и ускорить кровообращение", — рассказывала Лима.
Гуа-ша
"Я не использую гуа-ша на лице. Как ни странно, я больше использую гуа-ша, когда тренируюсь в тренажерном зале. Если у меня болит мышца или что-то болит, я использую его на участке, который меня беспокоит".
Эфирные масла
Адриана Лима признается, что у нее есть диффузоры по всему дому, и она будет использовать разные виды масел в течение дня, в зависимости от атмосферы.
"На ночь я обычно использую что-то вроде лаванды. Я смешиваю его с небольшим количеством ванили. Поскольку у меня дома есть дети, я пытаюсь их успокоить".
Легкий макияж
Беременная модель советует использовать легкий макияж, включая тональный крем с солнцезащитной функцией.
"Обычно я использую это в течение дня, поскольку мне не нравится более тяжелый или жирный тональный крем", — рассказывает Лима.
Шиммеры для тела
Знаменитость признается, что любит, когда ее тело блестит и сияет, поэтому использует специальные шимеры для тела.
Напомним, на смену стильным беременным образам певицы Рианны пришла 40-летняя Адриана Лима. Звезда во время 75-го Каннского кинофестиваля ошеломляла публику своими откровенными и модными выходами на красные дорожки, на которые точно стоит обратить внимание женщинам, которые планируют во время беременности не забывать о стильных аутфитах.
Супермодель беременна своим третьим ребёнком. Ведь у ангела Victoria's Secret уже есть две дочери, Валентина (12 лет) и Сиенна (9 лет). Для пары Лимы и Андреса Леммерма малыш станет первым общим ребенком.