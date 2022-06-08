Беременная Адриана Лима поделилась своими секретами красоты

Сейчас знаменитость ожидает рождения третьего ребенка.

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40-летняя бразильская супермодель Адриана Лима поделилась своими личными секретами красоты во время беременности. Об этом пишет Marie Claire.

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По словам беременной знаменитости, она всегда подходила к вопросу красоты с точки зрения здоровья.

"Подумайте: еда — это топливо, движение — это обязательное условие, и позаботьтесь о своем уме. Я всегда хочу показать своим детям пример заботы о себе — не только снаружи, но и внутри, тем, что они едят и как чувствуют себя", – призналась супермодель.

[ + – ] Адриана Лима поделилась своими секретами красоты

"Будучи беременной, я должна быть внимательнее к вещам, которые я использую для своего тела. Все должно быть чище. Я использую все, что максимально органичное и чистое", — отметила бывший ангел Victoria's Secret

Вода

Беременная Адриана Лима умывается только водой из бутылок или со сбалансированным уровнем pH. Ведь в воде из крана много бактерий, которые вредны для лица.

Увлажнение

Знаменитость использует разнообразные гели для душа, масла и крема, чтобы ее тело всегда было увлажнено.

"Для меня очень важно быть увлажненной", — признается супермодель.

Физические нагрузки

Беременная бразильская звезда советует не забывать о движении и физических нагрузках, даже во время беременности.

"Чтобы встать и уйти, я люблю делать кардио. Я выполняю пять или 10 минут прыжков на скакалке для разминки. Разминка отличная, чтобы разбудить тело и ускорить кровообращение", — рассказывала Лима.

[ + – ] Адриана Лима с мужем Фото: Соцсети

Гуа-ша

"Я не использую гуа-ша на лице. Как ни странно, я больше использую гуа-ша, когда тренируюсь в тренажерном зале. Если у меня болит мышца или что-то болит, я использую его на участке, который меня беспокоит".

Эфирные масла

Адриана Лима признается, что у нее есть диффузоры по всему дому, и она будет использовать разные виды масел в течение дня, в зависимости от атмосферы.

"На ночь я обычно использую что-то вроде лаванды. Я смешиваю его с небольшим количеством ванили. Поскольку у меня дома есть дети, я пытаюсь их успокоить".

Легкий макияж

Беременная модель советует использовать легкий макияж, включая тональный крем с солнцезащитной функцией.

"Обычно я использую это в течение дня, поскольку мне не нравится более тяжелый или жирный тональный крем", — рассказывает Лима.

Шиммеры для тела

Знаменитость признается, что любит, когда ее тело блестит и сияет, поэтому использует специальные шимеры для тела.

Напомним, на смену стильным беременным образам певицы Рианны пришла 40-летняя Адриана Лима. Звезда во время 75-го Каннского кинофестиваля ошеломляла публику своими откровенными и модными выходами на красные дорожки, на которые точно стоит обратить внимание женщинам, которые планируют во время беременности не забывать о стильных аутфитах.

Супермодель беременна своим третьим ребёнком. Ведь у ангела Victoria's Secret уже есть две дочери, Валентина (12 лет) и Сиенна (9 лет). Для пары Лимы и Андреса Леммерма малыш станет первым общим ребенком.