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Стиль жизни

Супермодель Адриана Лима показала редкий снимок полугодовалого сына (фото)

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Фото: Instagram adrianalima | Адриана Лима

Осенью 2022 звезда подиумов стала мамой в третий раз, однако не спешит показывать лицо малыша.

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41-летняя бразильская супермодель Адриана Лима поделилась редким фото своего сына. Семейный снимок звезда подиумов опубликовала в Instagram.

"Кто-то проснулся", — подписала кадр многодетная мама, которая не спешит показывать лицо своего третьего наследника.

Мальчик родился осенью 2022 года. Его назвали Цианом – цвет между зеленым и голубым на видном спектре света.

Сын Адрианы Лимы Fullscreen
Сын Адрианы Лимы

Отцом малыша стал Андре Леммерс, с которым Адриана Лима встречается с 2021 года. Они вместе посетили Венецианский кинофестиваль, где и подтвердили свои отношения.

До этого супермодель была замужем за баскетболистом Марко Яричем, с которым в 2016 году расторгла брак, длившийся около семи лет. От союза знаменитостей подрастают две дочери — Валентина и Сиенна.

Адриана Лима с женихом Fullscreen
Адриана Лима с женихом
Фото: Getty Images

41-летняя Адриана Лима была "ангелом" Victoria's Secret до 2018 года. Также она вторая в списке самых высокооплачиваемых моделей мира по рейтингу Forbes в 2014-2017. А в 2016 году ее прибыль достигла 10,5 миллионов долларов США.

Напомним, какими секретами красоты пользуется 41-летняя Адриана Лима.

Также Фокус писал о первом выходе на подиум Адрианы Лимы после третьих родов.